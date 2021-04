Kaffeegenuss aus Hannover: Diese Röstereien gibt es in der Stadt

Hannover

Geschlossene Cafés hin, Corona-Pandemie her - auf Kaffee wollen die Menschen in Deutschland nicht verzichten. Im Gegenteil: Der Konsum ist im vergangenen Jahr sogar gestiegen - man trinkt zu Hause. Insgesamt legte der Kaffeemarkt den Angaben zufolge 2020 um 1,5 Prozent zu. Das entspreche pro Kopf einer Steigerung von 20 Tassen Kaffee auf insgesamt 168 Liter. „Lockdown heißt nicht, dass der Konsument keinen Kaffee mehr trinkt, wenn Coffee-Shop und Kantine geschlossen sind. Vielmehr haben sich die Konsumorte in dieser Zeit verändert“, sagte Hauptgeschäftsführer Holger Preibisch vom Deutschen Kaffeeverband in Hamburg.

In Hannover gibt es die begehrte Bohne aus hier ansässigen Röstereien zu kaufen.

Ulbrichs Kaffeehaus

In „Ulbrichs Kaffeehaus“ (Krausenstraße 11a) wird der Kaffee auf einem Verlesetisch per Hand verlesen. „Ich röste den Kaffee so, wie es mein Vater gemacht hat“, sagt Dirk Ulbrich. Er lernte die Kunst des Röstens mit 13 Jahren, übernahm Kaffeehaus und Rösterei später von seinen Eltern. Der Traditions- und Familienbetrieb wurde 1956 von seinem Vater Erhard Ulbrich gegründet.

Hannover: Dirk Ulbrich in seiner Kaffeerösterei Ulbrich in der Liepmannstraße. Quelle: HAZ

„Wir verkaufen liebend gern Filterkaffee“, so Ulbrich. Das sei auch seine Lieblingsart der Zubereitung. 17 Sorten Kaffee sind im Angebot, inklusive Espresso und Hausmischung. „Am besten geht der aus Nicaragua, er ist bekömmlich, hat wenig Säure.“ Günstig ist er auch: 500 Gramm kosten 9,80 Euro. „Die teuersten sind nicht immer die besten“, so der Inhaber. „Ulbrichs Kaffeehaus“ ist montags bis freitags von sieben bis 19 Uhr geöffnet, sonnabends von acht bis 14 Uhr.

60 Grad – die Kaffeerösterei

Das Familienunternehmen „60 Grad – Die Kaffeerösterei“ hat seinen Sitz in Pattensen, dort wird auch geröstet. „Un- sere Kaffees kommen aus den besten Anbaugebieten in- nerhalb des Kaffeegürtels, zum Beispiel aus den südamerikanischen Hochland-Gebirgen“, so Philipp Künzel. Er steht mit seinem Vater in der Rösterei. Geröstet werden die Bohnen in einem Trommelröster bei maximal 200 Grad.

Philipp Künzel von 60 Grad Quelle: privat

Eine bestimmte Temperatur beim Rösten gab der „60 Grad“-Rösterei ihren Namen. „Ab diesem Punkt beginnen die Bohnen, sich zu öffnen und ihren vollen Geschmack freizugeben.“, Die Sorten tragen Namen wie „Morgenmuffel“, „Freudentänzer“ oder „Han(g)over“. „Der Liebling unserer Kunden ist die Sorte ,Auszeit’“, sagt Künzel. Sie hat eine „schokoladige Zartbitter-Note“, 500 Gramm kosten 12,80 Euro. Die Kaffees gibt es in ausgewählten Edeka- und Rewe-Märkten und online unter www.60grad.de

Hannoversche Kaffeemanufaktur

Seit 2012 gibt es die „Hannoversche Kaffeemanufaktur“. 40 Kaffeespezialitäten werden angeboten, darunter viele Biokaffees. „Das Schöne ist, dass wir die Rohkaffees nachhaltig und transparent beziehen“, sagt Vertriebsleiter Vincent Mecke. „Der Vorteil unserer Langzeitröstung ist, dass sich die Aromen entwickeln können.“ Seit der Gründung seien sie elffacher kulinarischer Botschafter gewesen. „Wir sind auf all unsere Kaffees stolz und vertreiben sie mit breiter Brust“, so Mecke. Der „Melange Hanovera“ war die erste Sorte der Manufaktur. „Das ist ein sehr kräftiger Kaffee Blend mit schokoladiger Note, im Abgang ist er leicht fruchtig.“ 500 Gramm kosten zwölf Euro.

Hannover: Vincent Mecke von der Hannoverschen Kaffeemanufaktur Quelle: Frank Wilde

Der Betrieb hat mehrere Geschäfte in Stadt und Umland. Die „Kleine Rösterei und Fachgeschäft“ (Wunstorferstraße 33) ist montags bis freitags von 9.30 bis 18 und sonnabends von 9.30 Uhr bis 14 Uhr geöffnet. Die „Große Rösterei und Werksverkauf“ (Dorfstraße 17 in Burgdorf) öffnet sonnabends von 8.30 bis 15 Uhr, die „Kaffeebar & Fachgeschäft (Niki-de-Saint-Phalle-Promenade) montags bis sonnabends von 9.30 bis 19.30 Uhr.

Mulembe Kaffee

Seit 2018 gibt es „Mulembe Kaffee“ in Limmer. „Das Besondere ist, dass wir unseren Kaffee direkt von Kaffeefarmen in Uganda importieren“, sagt Gründerin Anna Lina Bartl. Über einen QR-Code auf der Verpackung stellt sich der Produzent vor, im „Mulembe“-Ladencafé können Kunden in ein Grußbuch der Produzenten schreiben. Fünf Euro pro Kilo werden an wissenschaftsfundierte Entwicklungsprojekte am Mount Elgon gespendet.

Hannover: Anna Lina Bartl hat die Kaffeemarke "Mulembe" gegründet und unterstützt Bauern in Uganda Quelle: Christian Behrens

„Die Kaffeeproduzenten werden das ganze Jahr von unserem Team vor Ort unterstützt“, so Bartl. „Mulembe“ bietet sortenreinen Arabica-Kaffee an, der den einzelnen Farmen zuordbar und nicht gemischt sei. „Mit etwas Übung kann man die Unterschiede rausschmecken“, sagt Bartl. Den „Mulembe“-Kaffee gibt es in einer milden und einer kräftigeren Variante, 500 Gramm kosten jeweils 17 Euro. mit dem monatlichen Abo-Modell wird der Preis günstiger. Geöffnet ist an der Harenberger Straße 3 aktuell täglich von 13 bis 18 Uhr, dienstags ist Ruhetag.

24 Grad Kaffeerösterei

Die „24 Grad Kaffeerösterei“ mit Café bietet am Engelbosteler Damm 52 Spezialitätenkaffee an. „Wir haben direkten Kontakt zum Bauern, wir haben auch Bauern, die erzeugen nur ein paar Säcke im Jahr“, erzählt Inhaber Markus Glaubitz. Glaubitz gründete die Rösterei 2009 mit einem Freund. Der Name „24 Grad“ bezieht sich auf den Kaffeegürtel, der zwischen dem 23. Nord- und 25. Süd-Breitengrad liegen soll.

24 Grad Cafe: Besitzer Markus Glaubitz Quelle: Nancy Heusel

Außerdem haben beide Gründer an einem 24. Geburtstag. Der Betrieb hat zwölf Sorten im Angebot. „Wir haben Klassiker, die immer da sind, und wechselnde Sorten.“ Für Glaubitz ist es schwer, einen Favoriten auszumachen. „Das sind doch alles meine Kinder“, scherzt er. Einen Tipp gibt er trotzdem: „Den Kaffee aus Äthiopien finde ich sehr schön.“ Die Sorte „Äthiopien Bombe Sidama“ kostet 20 Euro pro 500 Gramm. Das „24 Grad“ ist montags bis freitags von acht bis 19 Uhr geöffnet, sonnabends von neun bis 19 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von zehn bis 19 Uhr.

Machwitz Kaffee

Seit über 100 Jahren gibt es „Machwitz Kaffee“ in Hannover. Wilhelm Machwitz gründete die Rösterei in Danzig, 1919 eröffnete die erste Filiale an der Georgsstraße. 1948 übernahm Walter Koch „Machwitz Kaffee“, seitdem röstet das Familienunternehmen am Marstall in der Innenstadt. Machwitz liefert an Gastronomien, in Büros und in den Lebensmitteleinzelhandel. Max Koch leitet mit seinem Vater das Unternehmen. „So unterschiedlich wie die Geschmäcker sind, so unterschiedlich ist auch unser Angebot an Röstkaffees“, erzählt Koch.

Maximilian Koch, Junior-Chef von Machwitz Quelle: Rainer Droese

Ein Klassiker ist die „Extraklasse“, die es seit 1948 gibt. „Ein schöner vollmundig-würziger Filterkaffee mit wenig Säure“, so Koch. „Sie wird von vielen Kunden nur der „Rote“ genannt, da der Produktname seit jeher rot ist.“ 500 Gramm kosten faire 6,40 Euro. Das „Machwitz Café“ in der Karmarschstraße 37/39 hat von zehn bis 17 Uhr geöffnet, nur Sonntag ist Ruhetag. Bohnen können auch bei der Rösterei Am Marstall 18-24 erworben werden (Montag bis Donnerstag 7.30 bis 16, freitags von 7.30 bis 15.30 Uhr).

Von Stella-Sophie Wojtczak