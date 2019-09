Kaffeebar und virtuelle Produkte: Expert geht neue Wege

Hannover

Darf es noch ein Kaffee sein? Oder doch lieber erst den 25.000-Euro teuren Videospiel-Stuhl testen? Der Elektronik-Händler Expert geht neue Wege, um in harter Konkurrenz zum reinen Online-Handel bestehen zu können. Wie die Zukunft aussehen soll, lässt sich nun in Langenhagen sehen. Der 1900 Quadratmeter große Fachmarkt im City-Center wurde für 800.000 Euro umgebaut und feierte am Samstag seine Neueröffnung. „Das soll der Mustermarkt für alle sein, die unter dem Expert-Dach organisiert sind“, sagt Christoph Komor, der als Geschäftsführer für 20 der rund 230 Fachmärkte zuständig ist.

Dass ausgerechnet der Markt in Langenhagen umgestaltet wurde, ist kein Zufall. Der Händlerverbund hat dort seine Zentrale. Und alle sollen von dem lernen, was im City-Center umgesetzt wurde. Zum Beispiel die Smart-Home-Ecke. Dort lässt sich anhand eines großen Modells erleben, wie das eigene Heim vernetzt und digital gesteuert werden kann. Weil die Margen im reinen Handelsgeschäft kleiner geworden sind, setzt Expert nicht nur auf den Verkauf der Geräte, sondern bietet die Dienstleistung dazu gleich mit an.

Neue Zeiten: Bei Expert gibt es jetzt auch eine Kaffeebar. Kunden können sämtliche Kaffeemaschinen ausprobieren. Quelle: Ilona Hottmann

Schmecken und ausprobieren im Elektronik-Markt

„Wenn man es richtig macht, hat man die Chance, sich zu behaupten“, ist sich Komor sicher. Und richtig machen heißt für ihn, dass das „Einkaufen ein Erlebnis sein muss“. Das ist mehr als Marketing-Sprech und hat konkret Einzug in die Gestaltung des Langenhagener Fachmarktes gefunden. Eine Kaffee-Bar gibt es dort. Kunden haben dort die Möglichkeit, den Kaffee aus sämtlichen angebotenen Kaffeemaschinen auszuprobieren. „Die einen mögen den Cappuccino-Schaum lieber etwas fester, die anderen weicher“, sagt Komor. Bedürfnisse, auf die Expert eingehen will. „Schmecken und ausprobieren können Sie online nicht“, erklärt der Geschäftsführer.

Sündhaft teuer: Dieser 30.000-Euro-Fernseher von LG. Für Christoph Komor, Geschäftsführer bei Expert, gehört er zum Einkaufs-Erlebnis dazu. Quelle: Ilona Hottmann

Auch den beweglichen und sündhaft teuren Gaming-Stuhl hat er nicht angeschafft, weil davon auszugehen ist, dass reihenweise Bestellungen dafür ins Haus flattern werden. Es geht um Kundenbindung. „Das ist auch eine Frage von Emotionen. Wer mit einem Leuchten in den Augen den Laden verlässt, kommt auch wieder“, glaubt Komor. Der 30.000 Euro teure und 88 Zoll große Fernseher im Fachmarkt, den LG auf den Markt gebracht hat, sei ein weiteres Beispiel für diese Strategie. „Wir wollen auch einfach zeigen, was technisch möglich ist“.

Hundert Produkte virtuell zuhause ausprobieren

Außerdem will Expert seine Produktwerbung besser vernetzen. In den Werbebroschüren in den Zeitungen sollen Kunden einen QR-Code fotografieren und auf diesem Wege – ohne App – die dazugehörigen Produkte digital in ihrer Wohnung platzieren können. Wie macht sich die Kaffeemaschine farblich in der Küche? Passt der neue Fernseher überhaupt an die Wand? Das sollen Kunden virtuell ausprobieren können. Bisher gibt es das nur für wenige Produkte. Bis zum Weihnachtsgeschäft sollen es 100 werden. „Smart einkaufen“, nennt es Komor.

Nur virtuell: Die Kaffeemaschine steht in Wirklichkeit gar nicht zwischen den beiden Tassen. Quelle: Ilona Hottmann

Rund 280 Mitglieder beschäftigt er in seinen Märkten in der Region. Sie müssen fit gemacht werden für die neuen Techniken. „Wir haben seit drei Jahren unsere Schulungen massiv ausgeweitet“, berichtet der Geschäftsführer. Früher habe man „nur eine Waschmaschine verkauft. Heute müssen wir auch wissen, ob der Kunde die passende Internet-Verbindung dazu hat“.

