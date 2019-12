Kältebus: Warum er auch im warmen Dezember so wichtig ist

Hannover

Warm war es am Dienstag für einen Dezembertag. 14 Grad zeigte das Thermometer in Hannover an. Trotzdem fuhr der Kältebus der Caritas zum Raschplatz und Kröpcke, um die Obdachlosen und Bedürftigen mit warmen Speisen zu versorgen und auf die Winternacht vorzubereiten. So wie jeden Dienstag seit November und bis April.

Die Stimmung ist heute gereizt bei der Essensausgabe. Zwei Männer wollen aufeinander losgehen. „Das Wetter macht ihnen zu schaffen“, sagt Sozialarbeiterin Ramona Pold (48), die jeden Dienstag dabei ist, um in Konfliktsituationen einzugreifen und die Probleme der Menschen zu lösen. Gerade würden sie unter den schwankenden Temperaturen leiden. „Man kann sich zu dieser Jahreszeit nur falsch kleiden. Heute sind wir alle viel zu warm angezogen und schwitzen. Das stresst den Körper.“ Und der Advent sei eine emotional aufgeladene Zeit für die Menschen.

Ramona Pold ist Sozialarbeiterin – und packt auch bei der Essenausgabe der Caritas mit an. Quelle: Michael Wallmüller

Patrick Cadden (34) ist mit seiner Freundin Aenne Hornstein (24) zum Kältebus gekommen. Seit einer Woche leben sie auf der Straße. „Wir frieren jetzt schon nachts und haben Angst, wenn die richtige Kälte kommt“, sagt Cadden. Jetzt freuen sie sich erstmal auf eine warme Mahlzeit, 240 Portionen Bolognese gibt es heute.

Bekannte Helfer: Die Niedergerkes

Ricarda (76) und Otto (78) Niedergerke von der Niedergerke-Stiftung helfen heute bei der Essensausgabe mit. „Ich esse selber gerne und bin deshalb froh zu sehen, wenn andere Menschen satt werden“, freut sich Ricarda Niedergerke. Dann grüßt sie eine alte Bekannte: Bärbel Guss.

Bärbel Guss ist seit einem Monat nicht mehr obdachlos. Zum Kältebus der Caritas kommt sie, um ihre alten Freunde von der Straße wiederzutreffen. Quelle: Michael Wallmüller

Die 80-Jährige hat bis vor einem Monat sechs Jahre lang auf der Straße gelebt. Dann erbte sie und konnte sich eine Wohnung leisten. Im Februar bekommt sie neue Zähne, darauf freut sie sich schon. Auf die Essensspende der Caritas ist sie jetzt nicht mehr angewiesen. „Aber das war lange mein Leben, das vergesse ich nicht. Ich treffe hier meine Freunde von der Straße gerne wieder.“

Von montags bis samstags verteilt jeden Abend ein Kältebus der Caritas, Johanniter, Malteser oder Obdachlosenhilfe warme Speisen am Raschplatz und Kröpcke.

Von Josina Kelz