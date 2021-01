Hannover

Während die Norddeutschen im Winter sonst neidisch in den Süden blicken, dürfte es an diesem Wochenende genau anders herum gewesen sein. Der Grund: Schönstes Winterwetter im sonst regnerischen Norden. Bereits am Sonnabend wachte Hannover unter einer weißen Schneeschicht auf. Trotz leichten Tauwetters in den Mittagsstunden sorgten später beständig frostige Temperaturen dafür, dass das selten gewordene Weiß auch noch am Sonntag lag. Für viele eine willkommene Abwechslung in der monotonen Corona-Tristesse. Bei strahlend blauem Himmel und Sonne satt lockte das märchenhafte Wetter am Sonntag Tausende Hannoveraner nach draußen, ob zum Spazieren oder Rodeln.

Für die Schlittenabfahrten wurde dabei jede mögliche Schräge genutzt. Egal ob am Rodelberg in der südlichen Eilenriede oder am Ihmeufer an der Glocksee: Überall hallte das Lachen von Kindern durch die frostige Luft, während sie freudig den Adrenalinkick der Rodelabfahrt genossen. So auch am Kronsberg. „Das ist echt toll. Das Runterfahren macht richtig Spaß“, freute sich die sechsjährige Luisa am Sonntag. „Natürlich waren wir auch schon mal im Harz oder Deister rodeln. In Hannover ist es für sie jetzt aber das erste Mal“, berichtet Papa Falk Fiedler (49). Gemeinsam düsten sie auf dem Holzschlitten immer wieder die Schräge hinunter. Das Lächeln im Gesicht der Erstklässlerin wollte nicht mehr weichen.

Ob Kinder oder Senioren: Winterwetter sorgt für Freude

„Die Freude der Kinder zu beobachten ist einfach toll“, freuten sich auch die Freundinnen Sylvia Wernick (76) und Hildegard von der Lippe (84). Beide wohnen in der Nähe und machten am Kronsberg eine Pause von ihrer Nordic-Walking-Tour. „Das Wetter und die eisglitzernden Bäume sind wunderbar“, so Wernick. „Endlich ist der Schnee mal wieder liegen geblieben“, pflichtete ihre Freundin bei. „Dass hier so viel gerodelt wurde ist gefühlt schon sechs Jahre her.“

Pause: Sylvia Wernick (76) und Hildegard von der Lippe (84) machten am Kronsberg Nordic-Walking. Quelle: Michael Wallmüller

Auch Fabian Dönitz kam mit Frau und Sohn zum Schlittenfahren an den Kronsberg. Ein Ausflug besonders im Sinne seines dreijährigen Kindes, wie er sagt: „Man merkt, dass ihm seine Freunde fehlen. Er ist nicht ausgelastet.“ Denn: Die Kita sei dicht und der Dreijährige überwiegend zu Hause. Das Winterwetter sei deshalb vor allem eines: „Eine willkommene Abwechslung.“

Das dürften viele Eltern an diesem Wochenende am gut besuchten Kronsberg gedacht haben. Die Euphorie darüber schien dabei aber viele vergessen zu lassen: Trotz weiterhin bestehender Corona-Gefahr wurde häufig auf Mindestabstände verzichtet. Auch Masken trugen nur sehr wenige Besucher. Polizeikontrollen konnte die NP keine beobachten.

Winterwochenende: „Großteil hat sich regelkonform verhalten“

Aus der Erfahrung der letzten Wochen kontrollierten die Beamten aber sowohl Sonnabend und Sonntag die Parkplätze am Nienstädter Pass im Deister. „Wie zu erwarten, war es dort wieder voll“, teilte Polizeisprecher Michael Bertram mit. Dennoch zog er ein positives Fazit vom Wochenende: „Der Großteil hat sich regelkonform verhalten, es gab keine größeren Vorfälle.“

Am Maschsee: Cemre Safakyildizi (29, links), Sarah Goetsch (25) und Samy Mahjoub (28) nutzten das Winterwetter für einen Spaziergang am Sonntag. Quelle: Michael Wallmüller

Dies galt auch für die Fußgänger-Zonen in der Stadt und den Maschsee, wo viele Hannoveraner das Winterwetter für einen Spaziergang nutzten. So auch die Mitbewohner Cemre Safakyildizi (29) und Samy Mahjoub (28), die mit Freundin Sarah Goetsch (25) unterwegs waren. „Wir wollten das sonnige Wetter einfach ausnutzen“, sagten alle drei, die allesamt im medizinischen Sektor arbeiten. „Das wirkt einfach erholend“, so der 29 Jahre alte Kieferchirurg.

Maskenpflicht am Maschsee „noch nicht so in den Köpfen“

Die Freunde holten sich am Geibeltreff an einem mobilen Baristastand einen wärmenden Kaffee, unterhielten sich und blickten dabei auf den großflächig unter einer dünnen Eisschicht liegenden Maschsee. Ihre Maske nahmen sie zum Trinken ab. Dass das in Zonen mit Maskenpflicht nicht erlaubt sei, wussten sie nicht.

Noch grundlegender ist das Problem, dass weiterhin viele Spaziergänger die Maskenpflicht am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer (10 und 16 Uhr) ignorieren. „Dort mussten die Kollegen wieder Leute ansprechen“, so Polizeisprecher Bertram. „Am Kröpcke beispielsweise wissen die Leute um die Pflicht. Am Maschsee ist das noch nicht so in den Köpfen.“

Von Jens Strube