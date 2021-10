Der Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Autos gehe in Hannover zu langsam voran, kritisieren die Grünen. In dicht besiedelten Vierteln werden schon Ladekabel über den Gehweg gezogen. Enercity hingegen bestreitet, dass es Engpässe gibt. Es gäbe mehr Stationen als Bedarf, versichert das Unternehmen.

Kein Königsweg: In dieser Straße in Waldhausen wird ein E-Fahrzeug per Kabel über den Bürgersteig aufgeladen. Dafür sind eigentlich öffentliche Ladestationen vorgesehen, wie sie Enercity in Hannover baut. Quelle: privat/Rainer Dröse