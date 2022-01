Hannover

Kabarettist Matthias Brodowy aus Hannover hat unter anderem katholische Theologie studiert und ist noch immer Mitglied der katholischen Kirche. Das kann er gut begründen, er sagt aber auch, dass sich die Kirche gewaltig verändern muss.

Juckt es Sie eigentlich in den Fingern, das Austrittsformular zu unterschreiben?

Es hat mich noch nie so schwer getroffen wie in dieser Zeit, der Gedanke ist mächtig, aber ich würde es auch als Flucht empfinden. Ich sehe mich auch als einfacher Katholik in der Pflicht, innerhalb der Kirche gegen die Machtstrukturen anzukämpfen. Ich will denen das Feld nicht überlassen, sondern ihnen sagen: Wir wollen eine andere Kirche. Denn das ist das Hauptproblem: Die gegenseitigen Abhängigkeiten, die sich durch diese Machtstrukturen ergeben und so etwas wie eine Art Ehrenkodex.

Wie bei der Mafia?

Ja, das hat etwas mafiöses. Statt zu sagen, man hat es mit einem Verbrecher zu tun, heißt es, es ist ein Mitbruder. Doch wenn wir jetzt alle scharenweise die Kirche verlassen, wer soll den dann noch den Mund aufmachen? Wenn sich auf Dauer nichts ändert, werde ich allerdings nicht bleiben können.

Für was sollte die Katholische Kirche stehen?

Ich bin sehr geprägt durch die Theologie der Befreiung, das ist die südamerikanische Bewegung, die sicherlich auch im Sinne eines Papstes Franziskus wäre. Der Priester als jemand, der an der Seite der Armen ist. Für mich gehört Kirche an die Seite der Obdachlosen, der Kranken, der Schwachen, der Sterbenden, die sonst keine Stimme haben. Ich sehe Kirche aber nicht mehr als Männerkirche, endlich müssen auch Frauen alle Ämter erhalten.

Bis zur Päpstin?

Ja, das wäre die Bischöfin von Rom. Ich habe mich immer gefragt, warum wir in der katholischen Kirche nicht solche tollen Seelsorgerinnen haben, wie ich sie in der evangelischen Kirche erlebt habe.

Gäbe es Frauen in höheren katholischen Ämtern, wären die Missbräuche dann verhindert worden?

Ich befürchte, dass Missbrauch immer in solchen Institutionen vorkommen kann, das ist in der evangelischen Kirche ja auch passiert. Aber diese Art von Vertuschung wäre nicht möglich gewesen, die ist Spezialität im Männerverein, wo jeder jeden kennt. Da ist es einfacher, Dinge unter den Tisch zu kehren. Ich bin mir sicher, dass Frauen in der katholischen Kirche schon die Strukturen verändert hätten. Es gibt zu viele dieser unseligen Doppelmoralisten, die der Kirche schaden und von sich selber glauben, sie seien göttlich.

Prunkvolle Klamotten wie im Fellini-Film

Gehört auch Papst Benedikt zu denen?

Die festgefahrenen Strukturen sind zudem auf Prunk und Macht ausgerichtet. Papst Benedikt hatte Jahr für Jahr prunkvollere Klamotten an, hier noch hier noch ein Häkeldeckchen, da noch ne goldene Tüte auf dem Kopf, das war wie in einem Fellini-Film. Ja, der steht dafür, das macht mich wirklich traurig. Als Theologe war er eine sehr interessante Figur für mich. Ich habe seine Bücher gelesen, habe viel gelernt. Aber er hat Verbrecher gedeckt. Sein Wahlspruch als Bischof heißt: Mitarbeiter der Wahrheit. Dabei sieht es so aus, als hätte er schlicht gelogen. Ein Papst, der lügt, geht nicht. Auch wenn er emeritiert ist. Es hätte ja auch ein großes „mea culpa“ kommen können. Das ist das, was ich am wenigsten verstehe. Keiner dieser Männer sagt: Wir haben Verbrecher gedeckt, wir haben Vergewaltiger in Schutz genommen.

Kardinal Reinhard Marx brachte eine Entschuldigung…

Ja, eine dürre. Marx hatte viele Möglichkeiten, sehr viel früher sehr deutlicher zu werden. Es gibt Bischöfe in Deutschland wie unser Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer, die deutlichere Worte finden. Das ist gut so, aber das reicht noch nicht.

Vergewaltiger dürfen am Altar stehen

In ihrer Morallehre ist die katholische Kirche sehr deutlich…

Kirche mischt sich so oft ein: Männer, die sich lieben, dürfen nicht heiraten, aber ein Mann, der Kinder missbraucht, vergewaltigt, der darf weiter am Altar stehen. Das ist die Diskrepanz, an der ganz viele Katholikinnen und Katholiken an der Basis leiden. Ich in ja nicht der einzige, der so wütend ist.

Welche Erfahrungen haben Sie denn als Kind gemacht in der Kirche?

Der Priester, der mich getauft hat, hat elf Jahre später eine Frau kennengelernt. Als sie schwanger wurde, musste er sich entscheiden. Er bekannte sich zu seiner Frau, zu seinem Kind und wurde sofort seines Amtes enthoben. Die Kirche verlor also einen tiefgläubigen Menschen, einen exzellenten Seelsorger, nur, weil er eine Frau geliebt hat. Die Missbrauchstäter aber wurden nicht entfernt. Ich selbst hatte sehr tolle Pfarrer, die mich auf meinem Glaubenswege hervorragend begleitet haben. Dafür bin ich sehr dankbar. Diese wirklich guten Seelsorger werden jetzt auch schief angeguckt, weil in ihren Reihen Verbrecher sind, die von der Kirche geschützt wurden statt sie der Staatsgewalt zu überführen.

Unfehlbarer Papst soll Machtwort sprechen

Kann man die alten Strukturen mit dem alten Personal ändern?

Kirchenintern regelt man so etwas mit einem Konzil, aber das braucht Zeit. Warum sagt ein Papst, der die Möglichkeit zur Unfehlbarkeit hat, nicht klar: Ab jetzt werden Frauen Priesterinnen und Bischöfinnen, das ist mein letztes Wort. Aber es geht auch in den Gemeinden, es gibt diese wunderbare Bewegung Maria 2.0 von Katholikinnen und Katholiken, die genau das fordern: Frauen in die Ämter! In alle!

Wir leben in einer unsicheren und unruhigen Zeit. Klimawandel, Corona, mögliche Kriege. Müsste die Kirche nicht gerade jetzt Fels in der Brandung sein?

Ich befürchte, dass viele in den hohen Ämtern mehr Sorge um das eigene Amt haben als die Seelsorge, die jetzt notwendig wäre. Kirche müsste jetzt bei den Menschen sein und zwar bei allen, egal welcher Konfession. Es gibt eben diese vielen guten Seiten, es gibt wirklich engagierte Menschen, großartige Seelsorger, die unter dem System leiden.

Von Petra Rückerl