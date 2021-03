burgwedel

Schwerer Unfall am Mittwochabend: Ein Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Audi lebensgefährlich verletzt worden. In der Nacht erlag er seinen Verletzungen im Krankenhaus.

Der Unfall ereignete sich gegen 20.40 Uhr zwischen Kleinburgwedel und Wettmar. Offenbar sind die Fahrzeuge auf der Radenstraße in einer langgezogenen Kurve frontal kollidiert, vermutlich war der Audifahrer in die Gegenfahrbahn geraten, so ein Ermittler. Die Polizei hat zur Klärung der Unfallursache einen externen Gutachter hinzugezogen.

Der Motorradfahrer war 30 Jahre alt. Der 18 Jahre alte Pkw-Fahrer wurde beim Verkehrsunfall nach Angaben der Polizei nicht verletzt.

Von Fabian Mast