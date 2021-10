„Junges Phänomen“: Messerattacken in Hannover sind um 20 Prozent gestiegen

Hannover

Die nächsten Messerangriffe: In Misburg stach am Sonnabend ein Fahrraddieb zu, in Linden an der Rampenstraße erfolgte der Angriff wie aus dem Nichts. Motiv für die Tat: unbekannt. Der mutmaßliche Täter war betrunken.

Die Polizeidirektion (PD) Hannover spricht von einem „jungen Phänomen“: Immer häufiger kommt es bei Auseinandersetzungen zu Messerstichen. Im Vergleich zu 2019 habe diese Deliktform um 20 Prozent zugenommen, teilte PD-Sprecher Marcus Schmieder auf NP-Anfrage mit. Bei 557 Delikten (2020) blieben 60 Prozent der Opfer unverletzt. 87 Prozent der ermittelten Tatverdächtigen waren männlich, 31 Prozent standen unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen Drogen.

Auch zuletzt haben sich die Taten gehäuft.In Bothfeld gingen etwa zwei Männer mit Hammer und Messer aufeinander los. In Bemerode traktierte ein 45-Jähriger einen jungen Mann mit seinem Messer, zusätzlich biss sein Hund zu. In Seelze wurde ein 19-Jähriger bei einer Messerstecherei lebensgefährlich verletzt.

Messer – ein Symbol für Männlichkeit

Der Gewaltforscher Professor Dirk Baier stellt eine „unheilvolle Allianz“ von Männlichkeitsbildern und dem Tragen von Messern fest. Zugenommen habe dieser Trend vor allem bei jugendlichen Migranten aus Südeuropa beziehungsweise dem nordafrikanischen und arabischem Raum.

Die PD Hannover sagt zu diesem Punkt, dass 48 Prozent der Tatverdächtigen „nichtdeutscher Herkunft“ seien. Eine unscharfe Kategorie, da viele Menschen mit Migrationshintergrund eine deutsche Staatsangehörigkeit haben. Klar ist aber auch, dass das Tragen von Messern auch ein Thema für deutsche Männer ist. Aus Berlin ist zudem bekannt, dass viele der Messerstecher jung sind. In Hannover waren im vergangenen Jahr 78 Prozent der Tatverdächtigen erwachsen, acht Prozent Heranwachsende (bis 21 Jahre alt), elf Prozent Jugendliche (bis 18 Jahre) und drei Prozent Kinder (bis 14 Jahre).

Angriff bedarf der mentalen Vorbereitung

Über die Gründe für die Zunahme dieser Deliktform rätseln die Kriminologen noch. Ein Grund ist sicher, dass Messer leicht zugänglich seien, sagt Professor Thomas Bliesener, Direktor des Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen (KFN). Aber: „Ein Messerangriff bedarf der mentalen Vorbereitung“, erklärte Bliesener im Online-Magazin „web.de“. Jemand, der einen Menschen mit einem Messer attackiere, habe das wahrscheinlich vorher zumindest im Kopf mehrmals durchgespielt.

Aber wieso gehen die überwiegend jungen Täter überhaupt mit einem Messer los? Die Betroffenen sagten, um sich verteidigen zu können, sagt Professor Bliesener. Welche Rolle spielt Angst? Geht es um Anerkennung in der Gruppe, wenn man ein Messer trägt? Was hat das mit Männlichkeit zu tun? Hier gibt es Forschungsbedarf.

In Berlin gibt es seit 2012 das Präventionsprogramm „Messer machen Mörder“. Polizisten gehen in die Schulen und warnen davor, sich zu bewaffnen. Denn die falsche Entscheidung ist schon gefallen, wenn man ein Messer einsteckt. Ende 2019 hat der Gesetzgeber das Waffengesetz geändert. Die Länder können jetzt „Messerverbotszonen“ einführen. Das Gesetz verbietet es, das Tragen von Messern mit einer Klingenlänge von mehr als vier Zentimetern in bestimmten Gebieten zu tragen – unabhängig davon, ob es sich um Kriminalitätsschwerpunkte handelt oder nicht.

Auch wenn viele Messerangriffe häufig Zufallsdelikte sind: Die Polizei in Hannover konnte in 81 Prozent der Fälle im vergangenen Jahr Tatverdächtige ermitteln.

Von Thomas Nagel