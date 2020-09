Junge Union sieht politischen Gegner im Grünen-Lager

Garbsen

Attacke nur am Bildschirm oder in sozialen Medien? Ist so ganz und gar nicht Stil der Jungen Union. Die CDU-Nachwuchsorganisation will live streiten – und hat das am Sonnabend auf ihrem Bezirkstag im Forum der IGS Garbsen getan. Jesse Jeng, Ratsherr aus Hannover, war am Ende der große Gewinner.

Damit die CDU im Herbst 2021 zumindest in einem der vier Bundestagswahlkreise in der Region mit einer Frau antritt, hat Jeng auf eine Kandidatur verzichtet. Vier Frauen konkurrieren um die Nachfolge von Ursula von der Leyen. „Wer mehr Frauen in Parlamenten will, muss eigene Ambitionen zurückstecken“, findet der 32-Jährige. Das bringt dem jungen Familienvater bundesweit Anerkennung und Schlagzeilen ein.

Anzeige

Zur Galerie Deutlicher Abstand und Maskenpflicht beim Laufen durch die Reihen: Für ihren Bezirkstag im Forum der IGS hatte die Junge Union ein Hygienekonzept aufgestellt.

Den Verzicht lobte in Garbsen auch die CDU-Bezirksvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Maria Flachsbarth. Für die Nachfolge in ihrem Wahlkreis (47) hätte sie gern eine Frau gesehen. Aber Tilman Kuban tritt an, Bundesvorsitzender der Jungen Union. Der 33-Jährige aus Barsinghausen gilt als politisches Schwergewicht.

Weitere NP+ Artikel

„Feinde der Demokratie“

Nach Einstimmung durch den Junge-Union-Landeschef Christian Fühner blies Kuban zur Attacke. Unterwegs mit den Querdenkern und Rechten seien „keine Demonstranten, sondern Feinde der Demokratie“. Die Grünen seien „scheinheilig“. Fühner hatte schon tosenden Beifall bekommen für seine Bemerkung: „Der politische Gegner sitzt im Grünen-Lager.“

Kuban präsentierte fünf Punkte für die Zukunftsagenda: Deutschland müsse Innovationsweltmeister bleiben. Der Zusammenhalt zwischen städtischen Bereichen und ländlichen Räumen gehöre gestärkt. Der Staat müsse durch Digitalisierung besser werden – und die Digitalisierung in Schulen vorantreiben. Deutschlands Aufgabe sei, mit Europa zusammenzuhalten.

Kuban hat ein Heimspiel

Die bekannten Sprüche wie „Meine Generation will ihr Smartphone zweimal am Tag laden, in der warmen Wohnung Netflix gucken und nach ihrer Schulzeit oder später die Welt erkunden. Am besten mit dem ersten CO2-freien Flugzeug“ gehören inzwischen zum Standard. Auch dafür Applaus.

Während Kuban schon zum nächsten Termin weiter sauste, stellte sich Jeng zur Wahl. Charmant, eloquent und eben dunkelhäutig verkörpert er in den Augen vieler die moderne CDU. Als Bezirksvorsitzender erhielt er 42 der 51 Stimmen. Staatsminister und Bundestagsabgeordneter Hendrik Hoppenstedt gratulierte als einer der Ersten.

Hoppenstedt setzt darauf, dass die CDU bei der Wahl ihres Parteichefs und dann des Kanzlerkandidaten Geschlossenheit zeigt und das gerade gewonnene „Urvertrauen in gute Führung“ nicht erschüttert wird. Die Christdemokraten müssten bei der Bundestagswahl „so gut abschneiden, dass gegen uns keine Regierung gebildet werden kann“. In der Rolle als Oppositionspartei sehe er die CDU nicht – auf die Seite gehörten SPD, Grüne und Linke hin.

Von Vera König