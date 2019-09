HANNOVER

Ihre drei kleinen Söhne wird Vanessa H. (25) frühestens am 17. Oktober wiedersehen. Erst dann wird der Prozess fortgesetzt. Bis dahin muss die junge Frau in Untersuchungshaft bleiben. Amtsrichter Ulrich Kleinert lehnte eine Haftverschonung am Donnerstag ab. „Es besteht akute Fluchtgefahr. Die Mittäterin hat si...