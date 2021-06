Hannover

Die Messelandschaft wird sich durch die Corona-Pandemie verändern hin zu Veranstaltungen mit vielen digitalen Elementen – da sind sich Branchenkenner spätestens seit der Hannover Messe „Digital Edition“ im April einig gewesen. Sie scheinen Recht zu behalten: Die Peppermint Event Agentur aus Hannover richtet mit der Auto-Tuning Firma Sidney Industries aus Dortmund den ersten digitalen Mobility Summit aus, den digitalen Mobilitätsgipfel. „Cars & Bytes“, so der Name, findet vom 8. bis 16. Juli statt, am 10. Juli gibt es eine Live-Übertragung, bei der die Zuschauer mit Ausstellern und Fachleuten direkt kommunizieren können.

„Der große Unterschied zu anderen Anbietern, die digitale Konzepte momentan eher übergangsweise durchführen, ist, dass Cars & Bytes keine Präsenzveranstaltung ist, die digitalisiert wurde. Sie wurde von Grund auf digital konzipiert“, sagt Volker Tolksdorf von Peppermint Event. Das Unternehmen hatte Anfang April das Geschäftsfeld „Peppermint Streaming“ gegründet, seither sind in den Studios im Peppermint Pavillon im Expo Park Hannover mehr als 200 digitale Projekte umgesetzt worden.

Deutschlandweiter Stream aus Hannover-Studios

Die Digital-Veranstaltung „Cars & Bytes“ steht auf drei Säulen: auf einer 3D-Ausstellung, auf Workshops und auf hochkarätig besetzte Panel-Talks. „Für die Unternehmen und Verbände bieten sich umfangreiche Möglichkeiten, die Fachvorträge, moderierten Expertentalks, interaktiven Workshops und Präsentationen der neuesten Produkte und Entwicklungen werden live aus den Streaming Studios im Peppermint Pavillon und der neuen Factory Stage im Eilers Classic Hannover deutschlandweit gestreamt“, so Volker Tolksdorf.

Produkte, Dienstleistungen, Konzepte und Planungen könnten so auf den virtuellen Messeständen und in Workshops präsentieren werden. Firmen könnten sich außerdem mit den Kunden und der Community kurzschließen und neue Kontakte aufbauen, „ohne vor Ort sein zu müssen“, sagt der Agenturchef.

Direkter Austausch mit den Ausstellern am 10.Juli

Am Sonnabend, 10. Juli, gibt es dann den sogenannten digitalen Mobility Summit. An diesem Tag werden alle Themen rund um die Segmente Automobil und Mobilität platziert. „Dazu gehört neben dem Produkt Auto in all’ seinen Facetten auch Mobilitätskonzepte, Elektromobilität, Rahmendienstleistungen, Entwicklungen, Verbindungen, Visionen, Individualisierung, Teile sowie Zubehör“, berichtet Volker Tolksdorf. Von 11 Uhr bis 19 Uhr können sich Zuschauer dann direkt an Aussteller und Fachleute wenden und ihre Fragen loswerden.

Ein Konzept für die Zukunft, an dem Peppermint Event unbedingt festhalten möchte, auch an der Cars & Bytes. „Die Informationsveranstaltungen der Zukunft werden zunehmend digital sein. Man spart Zeit, produziert weniger Müll, vermeidet übermäßigen Anreiseverkehr und kann sich von überall beteiligen – eine deutlich umweltfreundlichere und effizientere Alternative“, findet der Geschäftsführer von Peppermint Event.

Agenturchef rechnet mit etwa 100.000 Online-Besuchern

In die Vermarktung treten Volker Tolksdorf und der Chef von Sidney Industries, Sidney Hoffmann, ab dem 1. Juli. Starke Medienpartner aus dem Bereich Print und Fernsehen unterstützen die beiden dabei. Tolksdorf rechnet mit etwa 100.000 Online-Besuchern während der gesamten Messe und am Live-Tag mit rund 20.000 Online-Gästen. Interessierte können sich unter www.carsandbytes.de einen kostenlosen Link zu der Veranstaltung besorgen.

Von Andreas Voigt