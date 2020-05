Jung, hip und modern: „Me and All“-Hotel eröffnet in Hannover

Kurz bevor die Corona-Pandemie Mitte März Deutschland lahmgelegt hatte, öffnete das Intercity-Hotelhochhaus auf dem Andreas-Hermes-Platz mit 220 Zimmern. Das war – notgedrungen – der Abschluss eines Hotel-Booms in der Stadt, der begründet war durch die zunehmende Bedeutung von Hannover als Kongress-und Tagungs-Stadt. Einige Monate vorher waren schon das Loftstyle-Hotel an der Gradestraße (350 Zimmer) oder etwa in Langenhagen das Dormero-Airport (159 Zimmer) an den Start gegangen.

Dann kam zwar Corona, doch mit dem Start des Me-and-all-Hotels (143 Zimmer) am Aegi beginnt die weiteren Reihe von Hoteleröffnungen. Denn Hannovers Tourismus- und Marketingchef Hans Nolte kennt kein Hotel-Projekt, das bislang abgesagt worden ist. Entweder, weil die Planungen schon so weit fortgeschritten sind, dass es kein Zurück mehr gibt. Oder aber, weil es sich um Ketten handelt, die wirtschaftlich so stark sind, dass sie eine Hoteleröffnung lieber verschieben als abzusagen. Trotzdem tue die Eröffnung von Me-and-All am Aegi dem Standort Hannover gut, sagt Hans Nolte: „Wir brauchen gute Botschaften in diesen Zeiten. Und dies ist eine.“

Bekannt sind laut Immobilienbericht der Region Hannover 22 Hotels mit 3000 Betten, die entweder jetzt eröffnet haben, es in Kürze sein werden oder geplant sind. Einige Beispiele: Im ehemalige Maritim Grand Hotel gegenam Friedrichswall will die Berliner Intown bis 2022 ein 280-Zimmer-Hotel einrichten. Im Seitenbau des Bredero-Hochhauses am Raschplatz plant das britische Unternehmen Citygrove ein 220-Betten-Haus. Neben der neuen Conti-Zentrale am Pferdeturm ist ein Adapt-Hotel mit 200 Zimmern geplant. Am Steintor soll auf dem Grundstück der bisherigen Spielothek ein 167-Zimmer-Hotel entstehen, im Expo-Park ein 155-Zimmer-Dorint-Hotel. In besonders prominenter Lage entsteht an der Georgstraße eine Dependance der Hotelkette Motel One. Dazu will das Designhotel Wienecke XI. in Wülfel einen Erweiterungsbau mit 102 Zimmern errichten, am ehemaligen Hauptgüterbahnhof ist ein 80-Zimmer-Hotel in Planung.