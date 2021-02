Jugendlicher spurlos verschwunden: Polizei in Hannover sucht Nils H. (17) aus Garbsen

Hannover/Garbsen

Die Polizeidirektion Hannover sucht nach dem 17-jährigen Garbsener Nils H. Er ist seit Freitagabend verschwunden. Er wurde zuletzt in der Nähe des Schwarzen Sees im Stadtpark Garbsen gesehen. Der Jugendliche wollte nach Hause gehen, kam dort aber nie an.

Vermisst: Wo ist Nils H.? Quelle: Polizei

Nils H. hatte sich am Freitagabend zuletzt an einem Stadtparkweg nahe der Kita „Schwarzer See“ aufgehalten. Das war gegen 23 Uhr. Dann trat er zu Fuß den wenige Hundert Meter langen Heimweg an – und verschwand spurlos.

Mutter meldet Jungen als vermisst

Seine Mutter meldete ihn am Sonnabend gegen 20.10 Uhr als vermisst. Hinweise auf den Verbleib des 17-Jährigen gab es nicht.

Freunde des Jugendlichen suchten bereits parallel über soziale Medien nach ihm. Eine noch in der Nacht eingeleitete Fahndung der Polizei unter anderem mit einem Hubschrauber verlief erfolglos.

Wer gibt Hinweise?

Nils H. ist etwa 1,85 Meter groß und schlank. Er hat blondes, fast schulterlanges Haar und trug bei seinem Verschwinden eine blaue Jeans, weiße Sneaker und eine graue Schiebermütze.

Hinweise an die Polizeiinspektion Garbsen unter Telefon 0511/1094520.

Von Britta Mahrholz