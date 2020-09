Jugendliche: Kein Bock mehr auf Hannovers Innenstadt?

Hannover

Zu langweilig, zu wenig Angebote? Hannovers Wirtschaftsdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette (Grüne) sorgt sich um die Zukunft von Hannovers Innenstadt. Nicht nur wegen der Corona-Krise. Wie sie am Montag im Bezirksrat Mitte berichtete, kommen „junge Menschen nicht mehr so gerne“ dorthin. Das sei das Ergebnis einer Umfrage, die die Stadt zusammen mit dem Handelsverband gemacht hat. „Wir wissen noch nicht, woran es liegt“, sagte Tegt-meyer-Dette. Wenn, dann gingen junge Leute eher „zu kulturellen Veranstaltungen“ in die City.

Angesichts des durch die Corona-Krise noch beschleunigten Strukturwandels will die Stadt ein neues Konzept für eine zukunftsfähige Innenstadt entwickeln. Der erste Schritt dafür soll ein Beteiligungsverfahren sein, bei dem die verschiedenen Nutzer- und Interessengruppen zu Wort kommen sollen. Laut Tegtmeyer-Dette reicht es nicht, nur die Leute zu befragen, die in die Innenstadt gehen. „Wir müssen auch die jungen Leute erreichen, die nicht kommen“, sagte sie.

CDU-Kritik: „In Hannover gibt es nur noch Ketten“

In der Politik führte der Vortrag Tegtmeyer-Dettes zu lebhaften Diskussionen. „Die Aufenthaltsqualität ist nicht mehr so gegeben“, vermutete Gunda Pollok-Jabbi ( SPD). Diana Rieck-Voigt ( CDU) berichtete, dass ihre Kinder zum Einkaufen lieber nach Hamburg oder Berlin führen. In Hannover gebe es „nur noch Ketten“. Das sei „langweilig“. In der Stadt fänden junge Menschen „nicht das, was sie wollen“.

Dem widersprach Tegtmeyer-Dette jedoch. „Dass es in Hamburg weniger Ketten gibt, können Sie mir nicht erzählen. Die sind in allen Städten gleich“. Junge Menschen kauften auch nicht bei inhabergeführten Geschäften. „Die kaufen bei Amazon“, sagte Tegtmeyer-Dette.

Julia Stock, Fraktionschefin der Grünen im Bezirksrat Mitte, kritisierte, dass Hannovers Innenstadt „zu konsumlastig“ sei. Sie glaubt, dass Sportangebote wie ein Skatertreff den Nachwuchs anlocken könnten. Michael Sandow, der Vorsitzende der SPD-Fraktion, forderte „mehr Wohnen und Sport in der Innenstadt“. Diese müsse ein „sozialer Raum werden. Das kann das Internet nicht bieten“.

Händler irritiert über die Diskussion

Irritiert über die Diskussion zeigt sich Martin Prenzler, Geschäftsführer der Citygemeinschaft. Daraus, dass die Innenstadt – vor allem wegen der Corona-Krise – Schwierigkeiten hat, macht er keinen Hehl. Allerdings könne er „nicht bestätigen“, dass die Innenstadt speziell für junge Menschen an Attraktion verloren habe. Es gebe große Bereiche, die seien „fest in der Hand Heranwachsender“.

Auch Prenzler kennt die Studie, auf die sich Tegtmeyer-Dette berufen hat. Darin liege Hannover in Sachen Attraktivität jedoch nur um 0,2 Schulnoten hinter dem Durchschnitt. „Das sind keine Werte, die hochgradig alarmierend sind“, sagt Prenzler.

Von Christian Bohnenkamp