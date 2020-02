Jugend in der Klimakrise: Angst vor dem Burnout der Welt

Ein Streit um einen Sitzplatz in einem ICE von Göttingen nach Hannover ist so eskaliert, dass die Bundespolizei am Hauptbahnhof der Landeshauptstadt einschreiten musste. Ein Mann (58) aus Celle erstattete Anzeige, weil er in einem Abteil Schläge von einem Reisenden (52) kassiert habe und dabei seine Brille kaputt gegangen sei.