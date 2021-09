Jüdisches Neujahrsfest in Hannover: Am Dienstag beginnt das Jahr 5782

Hannover

Wenn am Dienstag das Jahr 5782 beginnt, braucht Rabbi Levi Itzhak Gottlib ordentlich Kraft in den Lungen. Denn dann wird der 24-Jährige zum Neujahrsfest, zur „Rosh Hashana“, das Schofar blasen, das Widderhorn, „um mit Gott in Kontakt zu treten“, erklärt Rabbiner David Gewürz (37) aus Berlin, der am Sonntag das „Haus Benjamin“ in Hannovers Südstadt besuchte. „Das Neujahr bedeutet auch neue Möglichkeiten, von oben wird alles neu entschieden“, so Gewürz. Mit dem Ruf durchs Schofar würde die Verbindung zu Gott erneuert.

Seit einem Jahr gibt es dieses Haus der orthodoxen Chabad Gemeinde mit der Leiterin Shterna Wolff (43), der Witwe des 2020 verstorbenen beliebten Rabbiners Benjamin Wolff. Am Sonntag wurden hier einmonatige Babys aus der Gemeinde vorgestellt – auch das Baby von Shterna Wolffs Tochter Mussi und ihrem Mann, Rabbi Gottlib. Der sich mittlerweile richtig wohl in Hannover fühlt, nachdem er im Frühjahr aus Israel hierher zog. „Eine schöne Stadt, sehr nette Leute und eine wunderbare Gemeinde“, sagt er lächelnd.

Feiern das Neue Jahr am Haus Benjamin: Levi Itzhak Gottlib, Mussi Gottlib und Shterna Wolff. Quelle: Christian Behrens

Mit dem Ruf des Schofars beginnt das neue Jahr

Nun aber bereiten sich die Rabbiner und die jüdischen Gemeinden auf dieses wichtige Rosh Hashana („Haupt des Jahres“) vor. Nach jüdischem Kalender geht das Jahr 5781 zu Ende. „Wenn das Schofar geblasen wird, ist jedem klar, jetzt beginnt das neue Jahr“, sagt Shterna Wolff. Üblicherweise wird das Schofar in der Synagoge nur zwei Mal täglich, um 11.30 Uhr und 17.30 Uhr, geblasen. „Aber weil wir durch Corona die Abstände einhalten müssen und den ganzen Tag über viele Leute kommen, werde ich es öfter tun“, so Gottlib. Schließlich soll jeder gläubige Jude das Horn höre. Denn mit dem Ruf werden die Gläubigen am Dienstag und Mittwoch zum Gebet aufgerufen – und diese bitten dann um die Vergebung ihrer Süden.

Von den Sünden am Maschsee befreien

Am Dienstag, also dem ersten Tag des neuen Jahres, gehen die Gläubigen zusätzlich zum Maschsee. Denn dort gibt es eine weiter Zeremonie, „wir gehen an das Wasser, wir wollen dort von schlechten Gewohnheiten und Sünden befreit werden“, erklärt Rabbi Gewürz. Die Fische dort hätten ein offenes Auge dafür. Es muss aber beileibe nicht immer Maschsee sein. „Ich kenne Leute, die durch Corona in Quarantäne sind“, berichtet Gewürz. „Die haben nun eben zu Hause ein großes Glas mit Wasser und Fischen drin.“

Der Rabbi David Gewürz erklärt, warum die Gläubigen zum Maschsee gehen. Quelle: Christian Behrens

Kantor aus Israel ist zu Gast

Am Vortag von Rosh Hashana, also am Montagabend, gibt es in den jüdischen Haushalten ein festliches Mahl, vor dem „Haus Benjamin“ werden Äpfel, Granatäpfel und Honig verteilt. Statt Brot und Salz wie sonst üblich gibt es Süßes. Ein besonderer Mann ist in diesem Jahr zu Gast: Der Kantor und Vorbeter Izachak Zelman aus Israel hat sich für den besonderen Abend angekündigt. „Wir beten mit Gott, dass es ein süßes und schönes Jahr wird“, erklärt Shterna Wolff.

Ein offenes Haus auch für Nichtjuden

Alle können übrigens kommen, nicht nur Juden, „ohnehin ist hier jeder willkommen, dies ist ein offenes Haus“, erklärt Shterna Wolff. Das wird in Hannover auch angenommen „Das Haus ist ein Erfolg, mein Mann wäre sehr froh. Wir haben jede Woche ein Fest, viele Bar Mizwas und Hochzeiten. Dass wir in der Corona-Zeit so viele Feiern und auch so viele Besucher haben, ist ein Wunder.“ Es kämen auch viele Nichtjudenin das Haus am Bismarckbahnhof. „Sie wollen wissen, was das Judentum ist, es gibt viel Interesse.“ Ja, es habe auch verbale Angriffe von Rechtsradikalen gegeben, „aber es ist lange nicht so schlimm wie in Berlin“, wo es körperliche Attacken auf Juden gibt, die die Kippa tragen.

Nach dem Neujahr kommt das höchste jüdische Fest

An das Neujahrsfest schließen sich übrigens zehn Tage der Einkehr und Buße an. Sie enden an Jom Kippur, dem Versöhnungstag, der in diesem Jahr auf den 16. September fällt. Dies ist der höchste Feiertag im jüdischen Kalender.

Von Petra Rückerl