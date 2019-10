Hannover

Am Tag nach dem antisemitischen Anschlag in Halle ist auch in Niedersachsen die Verunsicherung in den jüdischen Gemeinden groß. Das berichtet Rebecca Seidler, die für die israelitischen Kultusgemeinden in Niedersachsen im Bereich Antisemitismus tätig ist. „Wir stehen vor der Herausforderung, wie wir uns bess...