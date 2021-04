Jubiläums-Spende: 10.000 Euro für modernes HNO-Untersuchungszimmer

Hannover

Seit 25 Jahren engagiert sich die Concordia mit Spenden im Kinder- und Jugendkrankenhaus Auf der Bult. Zum Jubiläum gab es am Mittwoch eine besonders hohe Zuwendung: 10.000 Euro. Mit dem Betrag unterstützt das Versicherungsunternehmen die Hals-Nasen-Ohren-Abteilung des Hospitals. Das Geld ist dabei schon fest verplant.

„Für das Kinder- und Jugendkrankenhaus Auf der Bult ist diese Unterstützung besonders erfreulich, da wir in diesem Jahr coronabedingt besondere Lasten tragen“, sagte Bult-Vorständin Agnes Genewein.

Neues Untersuchungszimmer für HNO-Abteilung

Mit der Spende soll noch in diesem Jahr ein drittes HNO-Untersuchungszimmer eingerichtet werden – modernste und hochspezialisierte Geräte inklusive. Doch das kostet: Insgesamt werden für die erforderliche Ausstattung etwa 30.000 Euro fällig. Nur dank vieler Spenden aus der Vorweihnachtszeit sowie der großen Concordia-Zuwendung kann der Raum realisiert werden.

Der Raum soll in unmittelbarer Nähe zum OP-Saal sein, um in Notsituationen schnell handlungsfähig zu sein. „Wir operieren Kinder und Jugendliche, die nach Unfällen Frakturen an den Augenhöhlen, Schädelknochen oder Oberkieferknochen haben“, verriet HNO-Chefarzt Hans-Jürgen Welkoborsky. „Als eines der wenigen Zentren in Deutschland behandeln wir Gesichtsnervenlähmungen bei akuten Mittelohrentzündungen oder Verengungen der Luftröhren.“

Über 100.000 Euro Spenden in 25 Jahren

Als die Abteilung vor 20 Jahren in den Betrieb ging, war sie eine der ersten hauptamtlich geführten Kinder-HNO-Abteilungen in Deutschland. Dass der Bedarf da ist, zeigen die Zahlen: „Wir verzeichnen mittlerweile rund 6000 Ambulanzkontakte, über 1000 ambulante Operationen und fast 1000 stationäre Aufenthalte“, so Welkoborsky.

„Wir sind sehr stolz auf unsere Mitarbeitenden mit ihrem Engagement für kranke Kinder “, freute sich auch Stefan Hanekopf, Vorstandsvorsitzender der Concordia-Versicherungen. Seit 25 Jahren engagieren sich Vorstand, Betriebsrat und Mitarbeiter für die Patienten im Kinder- und Jugendkrankenhaus. In dieser Zeit kamen bereits über 100.000 Euro Spenden zusammen.

Von Jens Strube