Journalistin über den Mafia-Krieg in Montenegro

Seit Jahren berichtet Jelena Jovanovic (40) über den blutigen Mafia-Clan-Krieg in Montenegro. Die Journalistin der Tageszeitung „Vijesti“ wurde für ihre Arbeit sogar von der Europäischen Unionen ausgezeichnet. Im Interview mit der NP spricht die Reporterin über das Leben und die Verstrickungen von Igor K. (35) und die schwierige Arbeit von Journalisten in dem Adria-Staat.

Frau Jovanovic, glauben Sie, dass die Rachegefahr an Igor K. real war – oder waren die polizeilichen Maßnahmen übertrieben?

Ich halte die Sicherheitsmaßnahmen nicht für übertrieben. Wir reden von Menschen, die in Montenegro und anderen Ländern Europas den Tod säen. Sie töten Menschen vor den Augen von Frauen und Kindern, an öffentlichen Orten, verletzen Unschuldige. Außerdem spricht der Schritt des niedersächsischen Innenministeriums, dem schwer verletzten Mann einen Aufenthalt in Deutschland zu verweigern, am besten für die Angst vor Rache.

Welchen Status hat K. in dem Clan-Gebilde?

Die montenegrinische Polizei hat ihn nie offiziell einem Clan zugeordnet, nicht einmal dem Skaljari-Clan. Sie haben spekuliert, ob er Mitglied des sogenannten Zeta-Clans ist. Aber dies wurde nie offiziell bestätigt. Daher kann nur die Polizei die Frage beantworten, ob er einem Clan angehört und wenn ja, welchen Status er dort hat.

Journalistin berichtet seit Jahren über Clan-Kriminalität

Was wissen Sie über seine Verletzungen?

Nach der Tat hat mir der Direktor der Notaufnahme des Klinischen Zentrums von Montenegro mitgeteilt, dass der Patient lebensgefährlich verletzt ist, er Schusswunden in Brust, Bauch und Unterschenkel erlitten hat. Er wurde sofort operiert. Dies war laut meiner Quellen ein sehr komplizierter Eingriff, der mehrere Stunden andauerte.

Was ist seit der Attacke im Umfeld der Clans so vorgefallen?

Die Polizei hat einen Verdächtigen wegen Mitschuld an dem versuchten Mord festgenommen, Dragisa B. (25). Er wird mit der kriminellen Kavac-Bande in Verbindung gebracht. Und in der Zwischenzeit wurde ein weiteres Mitglied dieses Clans – Scepan R. – getötet. Ermittler geben an, dass diese Tat aufgeklärt wurde.

Was wissen Sie über Igor K.?

Trotz fehlender, offizieller Beweise gibt es inoffizielle Information von Ermittlern, dass er in kriminelle Machenschaften verwickelt ist. Er wurde schon vor 14 Jahren, am 21. März 2006, verwundet. Nach einem Streit schoss Milan G. im Zentrum von Golubovci Vladimir A. in den Rücken, er starb. Außerdem feuerte er mehrere Schüsse auf K. ab. Der Täter wurde zu 14 Jahren Gefängnis verurteilt. Danach wurde K. im montenegrinischen Untergrund nur noch sporadisch erwähnt.

Polizei glaubt an kriminelle Verstrickungen von Igor K.

Bei einer Razzia 2017 geriet er erneut in den Fokus der Polizei.

Spezialeinheiten durchsuchten ihn und seine Begleiter während eines Disco-Besuchs in Budva. In Séparées nebenan hielten sich Kindern von hochrangigen Staatsbeamten sowie Mitglieder des Skaljari-Clans auf. Den Einsatz gab es, weil zuvor ein prominenter, montenegrinischer Sportler sowie der Sohn eines führenden Funktionärs malträtiert worden waren. Ende des Jahres durchsuchte die Polizei dann K.s Haus und beschlagnahmte vorübergehend 182.450 Euro. In der Vernehmung sagte er aus, dass das Geld aus dem Verkauf von zwei Wohnungen stammt, die seiner Frau gehören. Es wurde übrigens nie offiziell bekannt gegeben, ob er die Herkunft des Geldes belegen konnte.

Was für einen familiären Hintergrund hat Igor K.?

Er stammt, wie seine Frau auch, aus einer reichen Familie. Sie ist die Tochter eines lokalen Unternehmers, der Tankstellen und Lokale besitzt. Die K.s verfügen über prachtvolle Häuser und teuere Autos. Sie haben zwei Kinder.

Igor K. stammt aus einer reichen Familie

Suzana K. und ihr Anwalt haben in Hannover gesagt, dass es sich bei der ganzen Geschichte um eine Verwechslung handelt.

Es gibt tatsächlich einen anderen Igor K. in Montenegro, der viel älter ist als der Verwundete. Der Ältere wurde wegen Drogenhandels verhaftet und verurteilt. Er sitzt jetzt im Gefängnis – somit ist eine Verwechslung ausgeschlossen. Diejenigen, die auf diesen Igor K. geschossen haben, taten dies in der Nähe seines Hauses, und nicht in dem Dorf, aus dem der Ältere stammt.

Seit wann berichten Sie über die Clan-Kriege?

Ich bin seit einem Jahrzehnt Polizeireporterin, über die Clan-Kriege berichte ich seit ihrem Ausbruch Ende 2014.

Interviewpartner von Jovanovic in ihrem Beisein erschossen

Ist es gefährlich, Ihren Beruf auszuüben?

Kein Journalist in Montenegro, der seine Arbeit richtig macht, ist sicher. Wie viele meiner Kollegen auch habe ich es häufig mit Bedrohungen und Beleidigungen zu tun. Diesem Druck halte ich aber stand. Das schlimmste Erlebnis meiner bisherigen journalistischen Arbeit und zugleich das größte private Trauma war ein Mord an einem Mann, den ich interviewt habe – an meinem Tisch, einen halben Meter von mir entfernt. Der Staat hat mir daraufhin, das war Ende 2018, für 24 Stunden Polizeischutz gewährt – der letztlich dann doch sechs Monate andauerte. Aber so wie vorher auch schon, hat mich das nicht abgehalten, über Verbrechen zu berichten.

Sie sind von der EU sogar für investigativen Journalismus ausgezeichnet worden.

Die Auszeichnung bedeutet mir viel. Es hat mein Vertrauen in mich selbst und mein „Näschen“ für Geschichten von öffentlichem Interesse bestätigt. Der Preis motiviert mich, weiterhin schwierige Themen aufzugreifen und einmal mehr, wenn sich nach akribischer Recherche Verantwortliche taub und blind stellen und nicht auf aufgedeckte Ungerechtigkeiten reagieren. Und er motiviert mich immer dann weiterzumachen, wenn ich mich aufgrund der Gesamtsituation frage, ob es überhaupt sinnvoll ist, sich in Montenegro mit Journalismus zu befassen.

Von Mirjana Cvjetkovic