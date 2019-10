Josef Giesen spricht über sein Leben ohne Arme

Hannover

„Kannst du ein High-Five?“, fragt eine Schülerin. Josef Giesen steht da, schaut auf seine verkürzten Arme und seine Hände, an der seine zwei Finger krumm und schief gewachsen sind. „Ja, bei mir ist das allerdings ein High Two“, sagt Giesen. Der 56-Jährige schlägt mit Moderator Andreas Kuhnt ein, die Schüler lachen.

Giesen ist zu Gast in der Freien Waldorfschule am Maschsee. Dort spricht er beim Projekttag „Von Behinderten lernen!“ zu den Jungen und Mädchen. Giesen holte bei den Paralympischen Spielen 2010 in Vancouver ( Kanada) die Bronzemedaille im Biathlon. Anders als bei den „Normal-Behinderten“, wie er gesunde Menschen nennt, muss er ohne Stöcke auskommen. Er kann mit seinen Händen nichts greifen. Wenn er auf Skiern die Berge hochjagt, kommt die Kraft alleine aus seinen Beinen.

Bei Biathlon musste Josef Giesen ohne seine Stöcke auskommen. In Kanada holte er bei den Paralympics die Bronzemedaille. Quelle: dpa

Es war eine Tablette. Eine einzige Contergan-Pille, die seine Mutter zum falschen Zeitpunkt schluckte. Das millionenfach verkaufte Beruhigungsmedikament schädigte Giesens Entwicklung im Mutterleib. Als die gefährlichen Nebenwirkungen bekannt wurden, war es für ihn bereits zu spät. Er musste lernen, sein Leben ohne Arme zu meistern.

Das galt vor allem für die Raufereien mit seinen Geschwister. „Da musste ich ich mich durchbeißen“, sagt Giesen. Haare waschen oder schreiben – ging nur mit den Füßen. Mit einem speziellen Stab zwischen den Zähnen schafft er es, sich die Hose ohne fremde Hilfe aus und wieder anzuziehen.

Bloß nicht auf den Kopf fallen

Zum Biathlon kam er durch Zufall. Zunächst schwamm er und war einer der besten Deutschlands. Dann wechselte er zum Alpinsport. Als ein Abfahrtslehrgang wegen schlechten Wetter ausfiel, lieh er sich Langlauf-Skier und fuhr im Tal umher. Bei einem Wettbewerb schlug er sich passabel. Nach zwei Jahren Intensiv-Training schaffte er es in die Weltspitze, in der er als Schütze sein Ziel selten verfehlte. Das Gewehr lädt er mit dem Kinn nach, über ein Seil drückt er ab.

Josef Giesen bedient sein Biathlon-Gewehr über ein Seil und mit dem Kinn. Quelle: Frank Wilde

Giesen kann sich bei Stürzen nicht mit den Armen abfangen. 17 Platzwunden am Kopf zog er sich deshalb zu. Er hat gelernt sich beim Fallen zu drehen, um auf dem Rücken zu landen. Das klappt nicht immer. „Die Abfahrten sind oft sehr rasant“, sagt Giesen.

Der Rollstuhl als Sportgerät

Rums! Einige Meter entfernt in der Sporthalle der Waldorfschule rasselt Lucian Winter (17) auf einem Rollstuhl mit einem Klassenkameraden zusammen. Er kippt um und schlittert über den Boden. Verletzt hat er sich nicht. So kann er sich kurz danach wieder den Basketball schnappen und wieder auf den Korb zurollen – trotz schmerzhafter Blasen an den Fingern.

Winter macht mit seinen Mitschülern bei einem Rollstuhlbasketball-Workshop mit, ebenso ein Teil des Projekttags. „Das Fahren ist nicht einfach. Wenn man nach links will, macht der Rollstuhl das nicht“, sagt er.

Die Schüler der Waldorfschule probieren sich beim Rollstuhlbasketball. Quelle: Frank Wilde

Coach Eike Gössling (25) wirft für Hannover United Körbe. Behindert ist er nicht, für den Sport sitzt er trotzdem im Rollstuhl. Für ihn ist das ein normales Sportgerät, wie der Schläger beim Tennis. Und ein teures obendrein – zwischen 2.500 Euro bis 9.000 Euro kostet so ein Sport-Rollstuhl.

Ein Team mit Behinderten und Nicht-Behinderten

Als Gössling wegen einer Verletzung nicht Fußball spielen konnte, begleitete er einen gehbehinderten Freund zum Rollstuhlbasketball. Vom dem rasanten Sport, der einer Autoscooter-Fahrt gleicht, kam er nicht wieder weg. „Dann war ich auch ehrgeizig.“

Rollstuhlbasketball ist eine der wenigen Sportarten, in der nicht behinderte und behinderte Menschen in einem Team spielen. Über einen Wert, den jeder Spieler für seine Beweglichkeit erhält und den eine Mannschaft maximal aufstellen darf, wird das ausgeglichen. Und schließlich hat jeder Spieler mit den gleichen Problemen zu kämpfen. „Mit dem Rollstuhl zu fahren und gleichzeitig noch den Ball zu kontrollieren. Das ist richtig kompliziert“, sagt Gössling – ob mit oder ohne Behinderung.

Von Sascha Priesemann