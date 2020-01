Übung macht den Lebensretter

Mit rund 2500 Kilometern ist das Kanalnetz in Hannover das drittgrößte in Deutschland. Es auszubessern, dauert Jahre. Ein Großteil ist inzwischen abgearbeitet, berichtete die Stadt am Montag im zuständigen Betriebsausschuss. Als nächstes kommt unter anderem die östliche Südstadt an die Reihe.