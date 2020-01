Johanna Starke – die Frau, die sich was traut

Hannover

„Man muss eine Menge Mut haben, um sich da oben hinzustellen und vor 200 Menschen zu reden.“ Im Nachhinein ist Johanna Starke stolz auf sich. Die 36-jährige Bezirksratsfrau aus Buchholz-Kleefeld ist auf dem SPD-Parteitag beim Kampf um die Doppelspitze Ulrike Strauch nur knapp unterlegen. Jetzt strebt sie ein anderes Amt an – Bezirksbürgermeisterin will die alleinerziehende Mutter werden.

„Hätte das mit dem Vorsitz geklappt, wäre das nicht möglich gewesen“, räumt die Kauffrau für Bürokommunikation ein. Schließlich müsse sie ihrer Tochter Lena (5) gerecht werden und der Arbeit für die Polizeidirektion ebenfalls. Kind, Arbeit, Haushalt, Alltag zu vereinbaren sei trotz der Unterstützung von Familie und Ex-Partner „ein Riesenrucksack auf dem Rücken“. Dass sie den geschultert habe und noch Politik mache, bringe ihr den Zuspruch ein.

„Alles aus Liebe“

Starke versichert, die Überraschungskandidatur sei wirklich nicht von langer Hand geplant gewesen. „Meine Rede wäre sonst strukturierter ausgefallen.“ So blieb den Delegierten vor allem ihre Leidenschaft in Erinnerung und ihr Anspruch „Alles, was man tut, muss aus Liebe geschehen“.

Vor sieben Jahren erst, „während der Schwangerschaft“, trat Johanna Starke in die SPD ein. Dieses Mutter werden habe sie im Engagement bestärkt. Eine andere Partei wäre wohl kaum in Frage gekommen: „Schon mein Opa war überzeugter Sozialdemokrat und saß deswegen im KZ.“ Durch glückliche Fügung sei ihm die Flucht gelungen. „Er hatte das Kind eines Wärters gerettet. Der erkannte ihn wieder.“

„Mich sammeln und nach vorne gucken“

Dass mit dem Opa und dass die SPD Teil ihrer DNA ist, hat Starke auch in ihrer Bewerbungsrede erzählt. Sie fühlte sofort, wie gut das ankam. „Von denen, die mich angesprochen haben, ist nur Gutes gekommen.“ Nach der Niederlage werde sie „mich sammeln, nach vorne gucken und mich vorbereiten“. Der Ortsverein Groß-Buchholz, dessen Vize sie ist, will schon am Wochenende in Klausur entscheiden, ob er Johanna Starke als mögliche Nachfolgerin von Henning Hofmann schickt.

Hofmann wird in Kürze nach Braunschweig umziehen. Der rührige SPD-Bezirksbürgermeister hat sich in Julia Kark, eine Kollegin von der CDU, verliebt und wird Vater. Er tauscht Buchholz-Kleefeld mit seinen 45.649 Einwohnern gegen Timmerlah-Geitelde-Stiddien (rund 5000 Bürger) ein.

Hofmann setzt auf sie

„ Johanna Starke ist für die Nachfolge meine persönliche Favoritin“, sagt der 41-Jährige. Sie könne mit seiner Unterstützung rechnen; „bei Nachfragen bin ich zu jeder Hilfe bereit“.

Der Frau, die sich was trat, hat vielleicht noch ganz andere Karrierepläne im Kopf – beispielsweise ein Ratsmandat 2021? „Warten wir’s mal ab“, sagt Johanna Starke. Sie liebe Überraschungen: „Dieser Moment am Samstag hat’s richtig gepuscht.“

Von Vera König