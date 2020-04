Jörg Lange kocht ein Ostermenü im Video – und Sie können gewinnen!

Hannover

Der 45-jährige ist Inhaber des "Lindenkrug" in Limmer, zertifizierter Bio-Koch und Vorsitzender der Dehoga in Hannover. Lange hat als Vorspeise eine Karottensuppe mit Kammmuscheln und aromatisierter Orange vorgesehen, der Hauptgang ist eine geschmorte Lammkeule mit Bärlauchspätzle und Röstgemüse in Rotweinsauce und Minzpesto –und auch das Dessert ist ein Traum: weiße Panna Cotta mit Kaffeebohnen.

Zweieinhalb Stunden hat Lange in der Küche gestanden, er erklärt Ihnen im Video jeden Schritt. Damit Sie zu Hause ihre Liebsten lecker bewirten können. Drei Leser haben sogar die Chance, die Zutaten für dieses Menü zu gewinnen und vor die Haustür geliefert zu bekommen.

So können Sie gewinnen

Um zu gewinnen, schicken Sie uns bis Donnerstag, den 9. April 2020 12 Uhr, eine kurze E-Mail an ichgewinne@neuepresse.de

In der E-Mail nennen Sie uns bitte Vor- und Zunamen, Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort und Ihre Telefonnummer mit Vorwahl.

Die Gewinner werden im Losverfahren ermittelt und im Anschluss telefonisch informiert. Die Auslieferung der Kochzutaten erfolgt am Donnerstagnachmittag an die mitgeteilte Adresse. Eine Barauszahlung, ein Umtausch oder eine Übertragung des Preises an Dritte ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Die Zutaten für das Menü

Karottensuppe

1 Bund Möhren

1 Beutel Zwiebeln oder Schalotten (auch für Hauptgang)

1 Stück Ingwer

1 Flasche Tabasco

1 Flasche Orangensaft

1 kleine Flasche Olivenöl

1 Vanilleschote

1 Limette

Kammmuscheln

1 Stück Butter (auch für Dessert)

Lammkeule

1 Lammkeule

1 frischer Knoblauch

1 Bund Suppengrün

1 Flasche Rotwein zum Kochen

1 Bund Rosmarin

1 Tube Tomatenmark

Spätzle

300 Gramm Mehl

5 Eier

1 Bund Bärlauch

Beilage

500 Gramm Kirsch- oder Datteltomaten

1 Bund Minze

1 kleine Flasche Champagner-Essig

1 kleine Flasche neutrales Öl

Panna Cotta

500 Milliliter Schlagsahne

1 Päckchen weiße Blattgelatine

1 Päckchen Kekse

1 kleines Päckchen Kaffee, ungemahlen

1 Tafel Kaffee-Sahne Schokolade

Von Christoph Dannowski