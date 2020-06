Hannover

Rüdiger Kruse ist aufgebracht. Die rund 500 Mitarbeiter umfassende Belegschaft der Postbank Hannover soll ab Sommer 2021 komplett an den Standort Hameln verlegt werden. „Für 93 Prozent der Mitarbeiter würde das bedeuten, dass der Anfahrtsweg zur Arbeitsstelle unzumutbar ist“, erklärt der Betriebsratschef der Postbank Hannover. Gegen die Verlagerung demonstrierten am Sonnabend Mittag knapp 300 Beschäftigte und Angehörige am Postbank-Gebäude an der Goseriede. „Wir wollen in Hannover bleiben“, steht auf vielen Schildern, alle Protestierenden tragen Masken, man versucht sich, an die Abstandsgebote zu halten.

Viele Teilzeitkräfte

Viele der Mitarbeiter in Hannover seien Teilzeitkräfte, viele davon Frauen, so Kruse. Wer nur vier Stunden arbeite und dann noch vier Stunden Hin- und Rückfahrt zur Arbeit und wieder nach Hause einkalkulieren müsse, für den stünden Aufwand und Ergebnis in keinem Verhältnis. „Das kommt einer Kündigung gleich“, so der Arbeitnehmervertreter. Auch bei Aufgabe des Standorts an der Goseriede würde es genug Flächen in Hannover geben – nämlich am Georgsplatz in ehemaligen Räumlichkeiten der Deutschen Bank, dem neuen Mutterkonzern der Postbank. Diese Räume gehörten lange der Deutschen Bank, wurden aber kürzlich veräußert. Mehrere tausend Quadratmeter stünden dort zur Verfügung. „Die sind aber angeblich zu teuer für Callcenter-Arbeitsplätze“, schimpft Kruse.

Anfahrt verlängert sich deutlich

Es gelte zwar ein Tarifvertrag zur Beschäftigungssicherung, laut dem Anfahrtswege von mehr als 150 Minuten (Hin und Rück) unzumutbar seien, diesen würde die Deutsche Bank aber aus Kostengründen anders interpretieren, kritisiert der Betriebsratschef. Die Beschäftigten müssten ja nicht die öffentlichen Verkehrsmittel nehmen, sondern könnten aufs Auto umsteigen, dann sei der Anfahrtsweg kürzer, argumentiert die Bank. Unter diesen Bedingungen wäre, so hat der Betriebsrat nachgerechnet, der Weg für zwar für zwei Drittel der Belegschaft zumutbar. „Aber nicht jeder hat ein Auto. Und die Rechnung gilt auch nur, wenn es keinerlei Verkehrsbehinderungen gibt“, so Kruse. Zudem wäre der Vorschlag unter Umweltaspekten nicht hinnehmbar. Die Forderung von Betriebsrat und der Gewerkschaft ist klar: Für die Beschäftigten müssen neue Räumlichkeiten in Hannover gefunden werden. „Es ist unsozial und unzumutbar, was die Deutsche Bank hier plant“, so Verdi-Sekretär Christian Thies. „Wir fordern neue Büroräume in Hannover.“ Eine „immobilienwirtschaftliche Entscheidung wird über das Wohl der Mitarbeiter gestellt“, krisitiert Betriebsrat Kruse.

„Kann nicht einfach umziehen“

Eine 58-jährige Demonstrantin, die ihren Namen nicht nennen möchte und seit Jahrzehnten bei der Postbank beschäftigt ist, wäre ein Umzug nach Hameln ein Grund, sich eine neue Stelle zu suchen. Derzeit betrage der Weg zur Arbeit rund 20 Minuten (ein Weg), künftig wäre es 90 Minuten. „Also drei Stunden hin und zurück, bei sechs Stunden Arbeitszeit pro Tag“, erklärt die Frau. Das finde sie nicht hinnehmbar. „Ich kann nicht einfach umziehen, ich habe hier Eigentum.“ Das Hauptproblem sei, dass der neue Arbeitsplatz in Hameln nicht in der Nähe des Bahnhofs liege, sondern außerhalb liege. Insgesamt werde der Anfahrtsweg nicht nur deutlich länger, sondern auch teurer.

Mehr als doppelt so lange Fahrtzeit

Für Ellen Schulz (43, Name geändert), die 30 Stunden in der Woche arbeitet, würde sich der Anfahrtsweg zur Arbeit mehr als verdoppeln – derzeit brauche sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln 40 Minuten pro Strecke, künftig seien es 90 Minuten pro Strecke. Ihre aktuelle Arbeitszeit inklusive Anfahrt würde sich noch mit ihrem Privatleben und der Erziehung der zwei Kindern (5, 9) vereinbaren lassen. Verdoppeln sich die Wege zur Arbeit, wird es schon eng mit der Kinderbetreuung. „Mir macht meine Arbeit Spaß, ich möchte gern bei der Postbank bleiben. Aber wenn ich feststelle, dass das zeitlich nicht hinhaut, muss ich mich umorientieren.“

Von Inken Hägermann