Hannover

Die Stände waren aufgebaut und bereit für die Besucher. Doch sowohl die Hochzeitsmesse „TrauDich“ auf dem Messegelände als auch die Jobmesse im Hannover Congress Centrum (HCC) wurden an diesem Wochenende kurzfristig von der Region Hannover abgesagt – sehr zum Ärger der Veranstalter und Aussteller.

Erst um 18 Uhr am Tag vor der Veranstaltung erhielten die Organisatoren der beiden Messen den Widerruf ihrer Genehmigung. „Eine absolute Farce und wirtschaftliche Katastrophe“, sagt Michael Barlag (52) von der Barlag Messeagentur, dem Veranstalter der Jobmesse. Genau wie der Geschäftsführer der TrauDich, Werner Hofmann (54), hat Barlag zuerst vor dem Verwaltungsgericht, dann vor dem Oberverwaltungsgericht für die Durchführung der Messe geklagt.

Anzeige

„Wir fühlen uns ungleich behandelt“

„Wir haben bis zum Schluss gekämpft und dann ist eine Welt zusammengebrochen“, sagt Hofmann. Die beiden Veranstalter sind traurig und sauer. Es sei untragbar, dass die Messe trotz vorhandenem und genehmigtem Hygienekonzept abgesagt worden sei. „200 Meter weiter treten sich in einem Einkaufscenter die Besucher unregistriert zu Hunderten auf die Füße,“ so Hofmann. Gerade diese „Ungleichbehandlung der verschiedenen Branchen“ verärgert die Veranstalter. „Ich habe das Gefühl, dass wir als Messeveranstalter seit der Pandemie wieder und wieder um unsere Existenz kämpfen müssen“, so Barlag. Seit September wurde die Jobmesse in zehn Städten veranstaltet – es waren Nachholveranstaltungen, bereits im Frühjahr war schließlich coronabedingt alles abgesagt worden.

In fast allen anderen Städten konnten die Nachholveranstaltungen der beiden Messen stattfinden: „Deshalb kommt es mir so vor, als hätten wir nur in Hannover Berufsverbot“, sagt Hofmann. In Berlin wurde beispielsweise am vergangenen Wochenende die Jobmesse veranstaltet – am selben Wochenende, an dem die Messe in Hannover abgesagt wurde.

Die Messe war fertig aufgebaut – mit extra breiten Gängen als Corona-Maßnahme. Doch dann kam kurzfristig die Absage der Region Hannover. Quelle: Privat

Im HCC und auch in der Messehalle 6 wurden für vergangenes Wochenende auf sämtliche Corona-Maßnahmen wie breitere Gänge, Maskenpflicht und Möglichkeiten für die Handdesinfektion geachtet. „Bei keiner unserer Messen gab es bisher eine Coronainfektion“, meint Barlag. Für die TrauDich sei extra eine größere Halle, die Halle 6 auf dem Messegelände mit 8000 Quadratmetern, gemietet worden. Jeder Besucher hätte so zehn Quadratmeter Platz gehabt – das war so vom Gesundheitsamt gefordert worden.

Im September war bei der Genehmigung der Jobmesse der Besuch von 879 Personen zeitgleich festgelegt worden. Mit einer Registrierungsapp hätten sich auch an diesem Wochenende die Besucher anmelden sollen. So wäre die Kontaktnachverfolgung ermöglicht worden. Mit einem ähnlichen Hygienekonzept konnte noch vor wenigen Wochen auch die Einkaufsmesse Infa auf dem hannoverschen Messegelände veranstaltet werden, mit maximal 9000 Besuchern gleichzeitig.

„Negativer Vorbildcharakter“ laut Regionspräsidenten

Anders bei der Jobmesse und der TrauDich: Die Region Hannover berief sich auf das Infektionsschutzgesetz und darauf, dass in der Region Hannover in der Woche vor den Veranstaltungen die Zahl der Neuinfizierten bei 73,2 oder mehr Fällen je 100.000 Einwohnern läge – mit ansteigender Tendenz.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Die kurzfristige Absage kam vom Regionspräsidenten, der „den Schutz des Lebens sowie der Gesundheit der Allgemeinheit in die Abwägung mit dem finanziellen Interesse an der Durchführung der Veranstaltung“ stellte. Auch heißt es in der Absage, dass die Veranstaltung einen „negativen Vorbildcharakter“ hinsichtlich der bestehenden Gefahren- und Pandemielage gehabt hätte.

Mitarbeiterin weint am Stand

„Für uns ist es schrecklich, weil viele unserer Aussteller von den Messen abhängig sind“, sagt Barlag am Sonntag. Die Aussteller auf den Jobmessen würden beispielsweise ihren Großteil der Mitarbeitenden über die Messen gewinnen. Der Osnabrücker Veranstaltungschef Barlag war am Wochenende in Hannover, um sich ein Bild von der Situation zu machen. Und auch weil er sich für seine Mitarbeiter verantwortlich fühle: „Ich habe sogar eine Mitarbeiterin am Stand weinen sehen“, erzählt er.

„Es tat weh, die fertige Messe zu sehen“

Auch für den TrauDich-Veranstalter ist die Absage dramatisch: „Ich weiß ehrlich nicht, ob wir das überleben“, sagt Hofmann. Er bleibe auf Verträgen mit rund 120 Ausstellern und bereits verkauften Tickets sitzen – dabei geht es um Ausgaben von mehr als 150.000 Euro. „Es tat richtig weh, die fertige Messe zu sehen“, berichtet er.

„Wir bauten unsere fertig aufgebauten Stände gleich wieder ab“

Auch Aussteller und Hochzeitsfotograf Sebastian Wolligandt war von der kurzfristigen Absage der TrauDich betroffen: Der 32-Jährige baute mit seinem Team von den „Hochzeitshelden“ am Freitag die fertig aufgebauten Stände gleich wieder ab.

Fertig: Der Stand von den „Hochzeitshelden“ musste am Freitagabend gleich wieder abgebaut werden. Die Messe wurde kurzfristig abgesagt. Quelle: Privat

„Viele unserer Brautpaare werden durch die Hochzeitsmesse auf uns aufmerksam und entscheiden sich, uns als Hochzeitsfotografen zu engagieren“, sagt er. Es sei zwar schade gewesen, dass das fünfköpfige Team sich auf der Messe nicht präsentieren konnte, für das Geschäft der jungen Fotografen sei die Absage der TrauDich aber keine Katastrophe. Viele Hochzeiten aus 2020 seien auf das Jahr 2021 verschoben worden, sodass viele Wochenenden bereits gebucht seien. „Jetzt heißt es nur hoffen, dass große Veranstaltungen im kommenden Jahr auch wie geplant stattfinden können“, sagt Wolligandt.

Von Sophie Peschke