Jobcenter meldet für April 6000 Hartz IV-Anträge

Hannover

Mit 30.000 Anträgen auf Grundsicherung rechnet das Jobcenter Region Hannover bis zum Sommer. Im April, so Geschäftsführer Michael Stier, sind 6000 Bitten auf finanzielle Hilfe nach Hartz IV eingegangen, sehr viele von Menschen in Kurzarbeit oder Selbstständigen.

Seit dem 16. März sind persönliche Vorsprachen in allen Jobcenter-Standorten auf Notfälle beschränkt. Beratung läuft meist telefonisch und per E-Mail. „Die Menschen haben sich schnell auf die veränderte Kommunikation eingestellt", sagt Stier. Trotz gestiegener Antragszahlen laufe die Arbeit vollumfänglich und zügig. „Die gesetzlichen Vereinfachungen haben uns dabei allerdings sehr geholfen."

Anzeige

Auch die Bildungsträger in der Region haben ihre Maßnahmen angepasst und bieten virtuellen Unterricht und telefonische Begleitung an. „Sie zeigen sich in dieser Lage sehr kreativ und kümmern sich zielgerichtet um die Menschen. Dadurch sind wir als Jobcenter auch in der Lage, die Angebote weiter zu finanzieren."

Weitere NP+ Artikel

Auch für Notfälle Kontakt per Telefon

Das Fazit ist bislang positiv: „Wir erfüllen unseren gesetzlichen Auftrag im vollen Umfang und schützen gleichzeitig die Gesundheit unserer Leistungsberechtigten und unserer Beschäftigten.“ Auch für Notfälle empfiehlt das Jobcenter in jedem Fall vor der persönlichen Vorsprache den telefonischen Kontakt. „Häufig können wir dann doch telefonisch schon helfen und der Weg in unseren Standort ist nicht erforderlich. Das reduziert zusätzlich das Infektionsrisiko."

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 13 Uhr im E-Mail-Postfach

Zusammen mit seinem Krisenstab überprüft der Geschäftsführer fortlaufend die Situation und notwendige Maßnahmen. „Bis wir wieder im altbekannten Regelbetrieb arbeiten, wird es noch dauern und auch nur in kleinen Schritten gehen. Für die Menschen in der Region wird das jedoch kein Nachteil sein. Wir sind weiterhin für Sie da!"

Lesen Sie auch

Von Vera König