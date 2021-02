Hannover

In den Führungspositionen der hannoverschen Stadtverwaltung sind Menschen mit ausländischen Wurzeln unterrepräsentiert. Die SPD im Rat fordert daher eine Migrantenquote für die Verwaltung. Doch kann eine Quote tatsächlich strukturelle Diskriminierung beenden? Die NP sprach darüber mit der stellvertretenden Geschäftsführerin des Jobcenter Region Hannover, Ana Paula May (45), die als ältestes von vier Kindern portugiesischer Gastarbeiter in Hildesheim aufwuchs.

Waren Sie in Ihrer Schulzeit stets die Quoten-Ausländerin im Klassenzimmer?

Anzeige

In meiner Grundschule hatten viele Klassenkameraden auch einen Migrationshintergrund. Es gab also neben mir noch mehrere Exoten. Mit dem Wechsel auf die weiterführende Schule hat sich das verändert, da habe ich häufiger Stigmatisierung erleben müssen. Gerne nannte man mich Ghetto-Ana, mal mehr mal weniger ernst gemeint. Ich wurde in die typischen Schubladen gesteckt. Und allein wegen meines damals noch portugiesischen Nachnamens, der nicht leicht auszusprechen ist, bin ich einfach aufgefallen. Das war nicht immer ein gutes Gefühl.

Haben Sie als Jugendliche Ihre Identität verflucht?

Ich war als Jugendliche sehr oft hin- und hergerissen zwischen zwei Welten. In Portugal war ich immer die Verwandte aus Deutschland und hier in Deutschland eben die Portugiesin. Nirgendwo gehörte ich gefühlt richtig dazu. Oft hätte ich als Jugendliche meine Identität am liebsten abgelegt, weil ich einfach wie meine deutschen Freunde sein wollte, normal, nicht auffallen.

Immer wieder berichten Migranten, wie schwer es ihnen in der Gesellschaft gemacht wird. Dass sie stets mehr leisten müssten, keine Fehler machen dürften. Mussten Sie diese Erfahrung auch machen?

Ich hatte oft das Gefühl, dass ich mich mehr anstrengen muss als meine deutschen Mitschüler oder später Kollegen. Das lag sicher auch ein Stück weit in der Geschichte meiner Eltern begründet. Sie haben ihre Heimat verlassen, damit wir Kinder eine bessere Zukunft haben konnten. Ich wollte sie also nicht enttäuschen. Das alles hat mich zu einer fleißigen Person gemacht. Aufgeben gibt es bei mir nicht.

Sie haben nicht nur einen Migrationshintergrund sondern sind auch eine Frau. Hatten Sie es dadurch gleich doppelt schwer?

Und ich war eine Zeit lang auch alleinerziehend. Offensichtliche Ungerechtigkeiten waren manchmal schwer auszuhalten. Was Migrantinnen und Migranten der ersten und zweiten Generation häufig fehlt, ist ein gutes gesellschaftliches Netzwerk, das das Eingliedern unterstützt. Aber trotz aller Zweifel habe ich mich am Ende immer fürs Arbeiten und Weitermachen entschieden. Wohl auch im Bewusstsein, meinen Kindern eine ebenso gute Basis zu geben, so wie es damals der Plan meiner Eltern für uns Kinder gewesen ist.

Mit einer Migrantenquote wäre Ihr beruflicher Werdegang sicher leichter gewesen. Würden Sie eine Quote begrüßen?

Ich bin keine Freundin von Quoten, egal ob Frauen- oder Migrantenquote. Ich will als Mensch und als Führungskraft nicht über eine Quote definiert werden. Ich bin seit drei Jahren stellvertretende Geschäftsführerin des Jobcenters und ich sitze hier nicht, weil ich eine Frau bin oder meine Eltern aus Portugal stammen, sondern weil ich hart dafür gearbeitet habe.

Natürlich sollte bei der Besetzung von Posten immer primär die Kompetenz und nicht die Quote entscheiden. Fakt ist aber, dass viele Migranten gar nicht erst in die Position kommen, zu zeigen, was sie können, weil sie auch nach 20 Bewerbungsschreiben nicht zum Gespräch eingeladen werden. Braucht es nicht doch eine Quote, um genau diese Strukturen aufzubrechen?

Mein Problem mit einer Migrantenquote ist, dass ich nicht glaube, dass man damit das Problem von struktureller Diskriminierung löst. Eine Quote verändert nicht die Haltung und Einstellung von Menschen. Und da müssen wir aus meiner Sicht hin. Viel wichtiger als die Einführung einer Quote ist es, dass die SPD in Hannover mit ihrer Forderung eine wichtige Debatte angestoßen hat. Diese Debatte ist lange überfällig, nur so kann eine Auseinandersetzung mit dem Thema stattfinden. Denn noch immer fehlt es hier an der nötigen Sensibilität. Aber es braucht auch differenzierten Weitblick, über das Migrationsthema hinaus. Es muss Konsens und Ziel sein, dass alle Menschen, egal welchen Geschlechts, Sexualität oder Herkunft die gleichen Chancen haben.

Sie haben es trotz Migrationshintergrund auf der Karriereleiter nach oben geschafft. Ist das Jobcenter denn auch auf anderen Positionen vielfältig genug aufgestellt ist?

Ich denke, dass wir im Jobcenter Region Hannover insgesamt schon ein gutes Stück vorangekommen sind und Vielfalt ein Gewinn für alle Beteiligten ist. Diversität und interkulturelle Kompetenzen sind mir für unsere Organisationskultur sehr wichtig, im Übrigen genauso wie Haltung und Professionalität. Sie spielen daher in der Personalrekrutierung und Führungskräfteentwicklung eine deutliche Rolle.

Von Britta Lüers