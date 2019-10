Die Bundespolizeidirektion Hannover will einen ihrer Beamten feuern: Torsten S. Bei dem 43-Jährigen handelt es sich um eine der Hauptfiguren im angeblichen Skandal um misshandelte Flüchtlinge in der Wache am Hauptbahnhof. Kommende Woche wird die Klage des Dienstherrn vor dem Verwaltungsgericht verhandelt.