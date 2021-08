Hannover

Die Digitalisierung verändert Berufe stark, Qualifizierung und Weiterbildung werden wichtiger – da liegt es nahe, sich zu fragen: Welche Tätigkeiten könnten bald von computergestützter Technik übernommen werden?

Eine Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit zeigt, welche beruflichen Tätigkeiten heute schon von computergesteuerter Technik (mit-)erledigt werden könnten, also wie hoch das so genannte Substituierungspotenzial ist.

Ein Drittel betroffen

In Niedersachsen könnte demnach mehr als jeder dritte Arbeitsplatz (35,4 Prozent) zu mindestens 70 Prozent durch Technik ersetzt werden – im Jahr 2015 seien das noch gut 15 Prozent gewesen, betraf damals einen von acht sozialversicherungspflichtigen Jobs.

Der Bundesschnitt liegt bei knapp 34 Prozent und damit etwas darunter. Das liegt laut den Studienmachern, die zu ihrer Analyse die Daten des Jahres 2019 auswerteten, an der Wirtschaftsstruktur: So gebe es in Niedersachsen einen etwas höheren Anteil an Beschäftigten in Produktionsberufen als im Bund – dort sei die Ersetzbarkeit stärker und deutlich gestiegen.

Nicht völlig ersetzbar

Landkreise und kreisfreie Städte sind je nach ihrer Wirtschaftsstruktur unterschiedlich stark betroffen: Während im Landkreis Goslar rund jeder vierte Arbeitsplatz (27,2 Prozent) zu mehr als 70 Prozent durch computergesteuerte Maschinen übernommen werden könnte, ist es im Landkreis Salzgitter fast jeder zweite (48,9 Prozent). In der Region Hannover ist es laut der Studie mit 31,6 Prozent annähernd jeder dritte Job. Studienmitmacher Martin Wrobel vom IAB stellt klar: „Es geht nicht um Berufe als solche – keine Technik kann einen Beruf als Ganzes ersetzen. Computer und Maschinen können nur Tätigkeiten übernehmen.“

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Hohe Anteile von Arbeitsplätzen in der Fertigung, bei unternehmensnahen Dienstleistungen – Finanzdienstleistungen, Verwaltung, Werbung – oder in der Logistik bieten laut der Studie ein hohes Ersetzbarkeitspotenzial. Auch im Lebensmittel- und Gastgewerbe sei das Potenzial gestiegen.

Anpassung erforderlich

Die Wirtschaft stelle dies vor grundlegende Fragestellungen, sagt Johannes Pfeiffer, Chef der Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen der Bundesagentur für Arbeit. Man wolle damit „keine Ängste schüren“, doch: „Wer den technologischen Wandel für sich nutzen will, braucht eine durchdachte Strategie, welche die passgenaue Qualifizierung von Beschäftigten in den Mittelpunkt stellt“, erklärte Pfeiffer anlässlich der Vorstellung der Studie am Montag in Hannover.

Die WBS Gruppe, eine der großen Bildungsanbieterinnen Deutschlands, hat für das erste Halbjahr 2021 den deutschen Stellenmarkt wiederholt umfassend analysiert – die Grafik zeigt, wie sich die Stellenangebote entwickelt haben. Quelle: WBS Gruppe

Auch komplexere Tätigkeiten könnten inzwischen automatisiert werden. Ein Blick auf das Qualifikationsniveau offenbare, dass nicht mehr wie noch 2016 vor allem die Helferberufe (ohne Bildungsabschluss) betroffen sind. Es können immer mehr komplexere Tätigkeiten automatisiert werden: In Niedersachsen und Bremen waren demnach 2019 rund 59 Prozent der Tätigkeiten in Helferberufen potentiell substituierbar, die Fachkraftberufe lägen mit rund 58 Prozent inzwischen fast gleichauf. In Spezialistenberufen könnten rund 45 Prozent der Tätigkeiten automatisiert werden, in Expertenberufen rund 26 Prozent.

Was dagegen spricht ...

Dass viele Tätigkeiten theoretisch ersetzbar wären, heiße nicht, dass Arbeitgeber sie in jedem Fall und in vollem Umfang ersetzen - Kosten, ethische, rechtliche oder organisatorische Gründe etwa könnten laut Arbeitsagentur dagegen sprechen. Laut Wrobel gibt es aber einen Zusammenhang, wonach die Zahl der Jobs in einem Beruf um ein Prozent sinke, wenn das Ersetzbarkeitspotenzial um zehn Prozent gestiegen sei. Wenn eine Branche für bestimmte Berufe allerdings boome und stark wachse, kann das auch ausgeglichen oder gar überkompensiert werden – man denke hier etwa an die Logistikdienstleister, wo die Zahl der Jobs etwa am Zustellende der Lieferkette seit Jahren steigt.

Die Unternehmen müssten sich allerdings „noch mehr als bisher damit beschäftigen, welche Qualifizierungen ihre Beschäftigten benötigen, um neue Technologien anwenden zu können. Das wird für ihre Wettbewerbsfähigkeit entscheidend sein“, sagt Pfeiffer.

Von Ralph Hübner