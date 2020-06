Job-Kahlschlag: Schockierende Einschläge

Traurige Nachricht für hunderte Arbeitnehmer in Hannover: Sowohl Karstadt an der Georgstraße als auch Pharma-Riese Boehringer Ingelheim in Kirchrode schließen. Ein Zeugnis vom Ende der großen Vollsortiments-Häuser und der Geschwindigkeit wirtschaftlicher Entscheidungen, meint NP-Redakteur Fabian Mast in seinem Kommentar.