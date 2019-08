Ein Verkehrsunternehmen in der Klemme: Die Üstra hat am Donnerstag nach einer Sitzung des Aufsichtsrates eingeräumt, an die sieben freigestellten Betriebsratsmitglieder über Jahre zu hohe Gehälter gezahlt zu haben. Grundlage dafür sei ein „Vertrag des Vertrauens“ von 1993 gewesen – der aber verstößt gegen das Betriebsverfassungsgesetz.