Hannover

Die Impfkampagne ist deutlich erlahmt, die Motivation ist längst nicht mehr so hoch wie noch vor Monaten. In vielen Städten Deutschlands wurde darauf mit niedrigschwelligen Impfaktionen reagiert – Impfen vor Ikea in Berlin, am Stadion in Magdeburg, im Einkaufszentrum in Saarbrücken oder am Strand in Mecklenburg-Vorpommern. Jetzt bewegt sich auch in Hannover etwas in dieser Frage. Die Region gab am Donnerstag bekannt, dass Impfen nun noch einfacher und unkomplizierter wird. An den beiden kommenden Samstagen (7. und 14. August) findet das so genannte City-Impfen statt.

Zwischen 10 und 17.30 Uhr wird der Impf-Bus der Feuerwehr zwischen Bahnhof und Galeria Karstadt Kaufhof stehen. Ohne Voranmeldung wird das Einmal-Vakzin von Johnson & Johnson verabreicht, sodass ausdrücklich kein Zweittermin gebucht werden muss und nach 14 Tagen der volle Schutz besteht. Insgesamt 34 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden vor Ort sein, um sich um Auf- und Abbau, Impfungen sowie den Verwaltungsbetrieb zu kümmern.

Ohne Termin ins Impfzentrum

Auch im gemeinsamen Impfzentrum soll es jetzt unkomplizierter laufen. Bislang wurden hier 710.000 Impfdosen verabreicht, immer mit Termin. Zwischen Dienstag, 10. August 2021. und Samstag, 14. August 2021, bekommen Impfwillige im gemeinsamen Impfzentrum von Region und Stadt Hannover (GIZ) jeweils in der Zeit zwischen 10 und 16 Uhr dann auch ohne vorherige Buchung eine Impfung. Hierfür steht dann das mRNA-Vakzin von Moderna zur Verfügung. Selbstverständlich besteht davon abweichend weiterhin die Möglichkeit, über das Impfportal oder die Impf-Hotline des Landes Termine zu buchen, so Regionssprecher Christoph Borschel.

Aktionen in sozial schwächeren Vierteln läuft weiter

Auch die dezentralen Impfungen in den Stadtteilen der Landeshauptstadt und in den Umlandkommunen laufen parallel weiter. In der letzten Juli-Woche hatten in der Landeshauptstadt hier bereits mehr als 500 Personen das Angebot angenommen, in den Umlandkommunen der Region waren an den ersten beiden Tagen der ersten Augustwoche bereits 350 dabei. Kommende Woche ist der Großraumrettungswagen der Feuerwehr dann wieder in der Landeshauptstadt, in der darauffolgenden Woche macht er zwischen dem 16. und 20. August in Garbsen, Empelde, Neustadt und Langenhagen Station.

Von Zoran Pantic