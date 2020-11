Hannover

Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) und Kämmerer Axel von der Ohe ( SPD) stellen den kommenden Haushalt für die Stadt Hannover erstmals in einer Videokonferenz vor. Im nahezu leeren Ratsaal werden die beiden die Zahlen für die kommenden zwei Jahre erklären. Während die Ratsmitglieder per Videokonferenz zugeschaltet sind, können alle Bürger die Sitzung am Donnerstag, ab 15 Uhr live auf Youtube verfolgen.

Die Ratsleute werden im ersten Schritt zwei Reden von Onay und von der Ohe hören. Erst im Frühjahr erfolgt dann die politische Debatte über das Zahlenwerk. Die Situation ist auch für den Oberbürgermeister ungewohnt. „Ich hatte eine andere Vorstellung, wie ich meine erste Haushaltsrede halte“, sagt er zu Beginn seiner Rede.

Von RND/ch