Jecker geht es nicht: Schnapszahl-Flut zu Karneval

Hannover

Nachdem bereits am 11.11. um 11.11 Uhr in den meisten jecken Hochburgen die fünfte Jahreszeit eingeläutet worden war, kam der Karneval am Sonnabend auch in Hannover an. Dabei scheint das diesjährige Motto „Schnapszahl“ zu sein: Zum Jubiläum des 66-jährigen Bestehens der Leinespatzen stellt die Karnevalsgesellschaft das hannoversche Prinzenpaar der Session. Aus Andreas Borchard (57) wird seine Tollität Prinz Andreas I., Ehefrau Stephanie (50) wird ihre Lieblichkeit Prinzessin Stephanie I.

Kurios: Im Jahre 1975 war Andreas Borchard bei den Leinespatzen als Kinderprinz eingestiegen, damals zum 22-jährigen Bestehen des Vereins. Oder anders gerechnet: vor 44 Jahren. „Das ist vier Mal elfjähriges Jubiläum“, freut sich der Karnevalsliebhaber, für den sich damit ein „karnevalistischer Kreis schließt“.

Vor 44 Jahren: Andreas Borchard (rechts) startete seine Karnevalslaufbahn als Kinderprinz Andreas II. Quelle: Repro: Dröse

An der Seite des Prinzenpaars ist der – wie sollte es anders sein? – elfjährige Kinderprinz Korbinian. Und weil sich innerhalb des Vereins keine Prinzessin fand, springt Schwester Madeleine (14) als Pagin ein, „damit ich nicht so alleine auf der großen Bühne bin“, erklärt der künftige Kinderprinz.

Am Sonnabend um 9.11 Uhr erfolgte die offizielle Kürung des Prinzenpaares und des Kinderprinzen. Bis zum Aschermittwoch repräsentieren die drei den hannoverschen Karneval, dann endet ihre Amtszeit. Doch bevor es so weit sein wird, hat Stephanie Borchard noch ein Anliegen: „Wir wünschen uns alle, dass ganz Hannover am 22. Februar verkleidet zum Karnevalsumzug kommt. Je bunter desto besser.“

Von Jens Strube