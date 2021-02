Jahrhundertflut im Februar 1946: Kann es Hannover wieder treffen?

Hannover

Als das Wasser kam, spielte der zehn Jahre alte Willi Trebing gerade mit seinen beiden Brüdern Fußball auf der Straße. Mit einem Tennisball, der heute 85-Jährige erinnert sich genau. Es gluckste zunächst aus den Gullys, dann floss es über die Rinnsteine am Straßenrand, breitete sich von dort immer weiter aus. Der plätschernde Auftakt einer Katastrophe, die Hannover zur Unzeit traf. Im Februar 1946 war die Stadt von den Bombenangriffen im Zweiten Weltkrieg noch völlig zerstört. Nahrungsmittel und Brennstoffe waren ohnehin schon knapp. Die Bevölkerung kämpfte ums Überleben. Und dann auch noch Hochwasser. Schlimmer als je zuvor!

Das Unglück nahm seinen Lauf Anfang Februar. Fast eine Woche lang regnete es fast ununterbrochen. Weil der Boden nach einer Frostperiode noch weitgehend gefroren war, konnte das Wasser kaum versickern. Gleichzeitig setzte im Harz Tauwetter ein, wo sich zuvor eine bis zu 120 Zentimeter dicke Schneedecke gebildet hatte. Eine gewaltige Menge Wasser bewegte sich durch das Leinetal auf Hannover zu. Trebing erinnert sich an Warnungen im Radio. Mit einem so gewaltigen Hochwasser habe jedoch „niemand gerechnet“.

Seenlandschaft Hannover: „Im Haus kam Panik auf“

Die braune Wassermasse floss über die Deiche von Ihme und Leine, verwandelte den Bereich zwischen Maschstraße, Hohen Ufer und den tiefer gelegenen Teilen Lindens und Ricklingens binnen kurzer Zeit in eine riesige Seenfläche. Eine Nachbarin habe im Keller noch Steine unter die Kartoffelsäcke gelegt, damit diese nicht nass werden, berichtet Trebing, dessen Familie an der Ecke Nordfeldstraße/Ricklinger Stadtweg wohnte. Bemühungen, die völlig vergeblich waren. „Der Keller war binnen drei Stunden vollgelaufen. Im Haus kam Panik auf“, berichtet der Senior.

Abgesoffen: Die Goethestraße in Blickrichtung Goetheplatz. Quelle: Hauschild/Archiv NP

Kraftfahrzeuge blieben mit ihren Fahrzeugen im Wasser stecken. Fahrgäste der Straßenbahnen mussten sich auf deren Dächer retten. Und bei den Trebings kamen die Nachbarn aus dem Erdgeschoss unter: Alfred Hagemann mit seiner Mutter, die eine Bäckerei im Hof und zur Straße hin ihre Verkaufsräume hatte. Sein Vater war 1944 an einem durch den Bäckerberuf ausgelösten Asthma gestorben.

Hagemann hatte noch am 8. Februar seinen neunten Geburtstag gefeiert. Von Hochwasser war da noch keine Rede. Draußen regnete es zwar „furchtbar“, wie sich Hagemann erinnert. Den Jungen interessierte allerdings vor allem die Eisenbahn, die er geschenkt bekommen hatte. Sehnlichst hatte er sich die gewünscht – und tatsächlich bekommen. Hagemann wundert sich bis heute, dass es seiner Mutter überhaupt gelungen war, so ein wertvolles Geschenk so kurz nach dem Krieg zu organisieren. Stundenlang spielte er damit. Am Abend kam die Eisenbahn schließlich in einen Wäschekorb unter das Sofa. Lange Freude sollte der heute 84-Jährige nicht daran haben.

Das Ausmaß der Jahrhundertflut: Diese Karte aus dem Stadtarchiv zeigt, welche Bereiche vom Hochwasser betroffen waren. Besonders schlimm war die Lage in Ricklingen (rechts unten). Quelle: Stadtarchiv Hannover

Hochwasser sorgt in Ricklingen für Todesangst

Als das Hochwasser in die Hochparterre-Wohnung der Familie schwappte, stellte Alfred Hagemann seine Eisenbahn extra auf den Tisch, damit dieser nichts passiert. Sie wurde jedoch ein Opfer der Fluten, wie ein großer Teil der Wohnungseinrichtung der Hagemannns sowie wertvolle Gerätschaften in der Bäckerei. Der Verlust der Eisenbahn sei für ihn jedoch „das Schlimmste“ gewesen, erzählt Hagemann, der noch heute in dem Eckhaus wohnt.

Zeitzeugen: Alfred Hagemann (links) und Willi Trebing erlebten das Hochwasser in dem Haus an der Ecke Nordfeldstraße/Ricklinger Stadtweg. Quelle: Christian Behrens

Mehrere Tage habe er mit seiner Mutter bei den Trebings verbracht. Doch sogar in der ersten Etage kam das Wasser bedrohlich nah. „Es klatschte an die Hauswand. Wir konnten es aus dem Fenster sogar berühren“, berichtet Willi Trebing. „Wir werden das Hochwasser wohl kaum überleben“, habe seine Mutter gesagt und geweint. „Beklemmend“ sei die Situation gewesen.

20.000 Hannoveraner über Tage von der Außenwelt abgeschnitten

Seinen Höhepunkt erreichte das Hochwasser am 10. Februar, einem Sonntag. In Herrenhausen wurde mit 6,44 Metern ein Pegel gemessen, der weder davor noch danach jemals erreicht wurde. Rund 20.000 Hannoveraner waren zwischenzeitlich von der Außenwelt abgeschnitten. Mit Booten wurden sie mit Lebensmitteln versorgt. Ein Wunder, dass nur zwei Personen ertranken.

Dass es die Stadt so schlimm traf, lag auch daran, dass die Durchflüsse an den Brücken verstopft waren. 700.000 Kanister und Fässer mit Benzin, Öl und Schmierstoffen hatte das britische Militär auf dem Schützenplatz gelagert, die davongespült wurden und sich zum Teil an den Brücken sammelten.

Verschärften das Problem: Tausende Fässer mit Treibstoff, die die Briten auf dem Schützenplatz gelagert hatten. Quelle: Koberg/Historisches Museum Hannover

Als das Wasser nach einigen Tagen wieder abgeflossen war, blieben eine lehmige Schlickschicht zurück – und eine Spur der Verwüstung. Der Wiederaufbau der Stadt wurde erheblich zurückgeworfen. Damit sich keine Seuchen ausbreiteten, ließ die britische Militärregierung gegen Typhus impfen. Große Mengen Lebensmittel und Brennstoffe waren unbrauchbar geworden, Gas und Elektrizität fielen mehrere Tage aus. Besonders betroffen war auch das Stadtarchiv. Dieses war geplündert worden. Bürger hatten riesige Mengen historischen Schriftguts abtransportiert, um dieses im kalten Winter als Heizmaterial verwenden zu können. 80 Prozent der Überlieferung der Stadtgeschichte des 19. Jahrhunderts sollen dadurch verloren gegangen sein.

Kann so ein Hochwasser Hannover erneut treffen?

Ein Katastrophe wie im Februar 1946 – könnte das in Hannover wieder passieren? Der Pegel der Leine ist in den ersten Februartagen spürbar gestiegen. „Da es sich bei Hochwassern um wiederkehrende Ereignisse handelt, kann auch ein solches Hochwasser wieder auftreten“, sagt Stadtsprecher Dennis Dix. Eine Vorhersage, wann dieses Ereignis auftreten wird, sei jedoch „nicht möglich“.

Allerdings sieht sich die Stadt heute deutlich besser darauf vorbereitet. Allein seit 2006 hat sie rund 30 Millionen Euro in den Hochwasserschutz investiert. Die Benno-Ohnesorg-Brücke am Schwarzen Bären wurde verbreitert, damit sich dort nicht erneut so leicht das Wasser stauen kann. Riesige Mengen Erde hat die Stadt am angrenzenden Ihmeufer weggebaggert. Der dort entstandene Park, der bei gutem Wetter ein beliebter Treffpunkt ist, soll den Fluten mehr Raum bieten, wenn sie erneut kommen sollten. Zudem wurde in Ricklingen der Deich ausgebaut und verlängert.

Hilft bei Hochwasser: Der beliebte Park, der an der Ihme entstanden ist. Quelle: Nancy Heusel

„Wir fühlen uns dadurch deutlich sicherer“, sagt Dietrich Raabe, der stellvertretende Vorsitzende des Deichgrafenkollegiums in Ricklingen. Tausende Bürger sind dort auf den Schutz des Deiches angewiesen. Das Hochwasser 1946 und auch darauf folgende kleinere Überschwemmungen haben den Stadtteil geprägt. Deshalb auch die Gründung des Kollegiums in den 1990er Jahren, das jedes Jahr einen Deichgrafen kürt – eine Person, die sich besonders um Ricklingen verdient gemacht hat.

Grundlage für den Hochwasserschutz ist das sogenannte „HQ 100“, ein Hochwasser wie es statistisch gesehen alle einhundert Jahre vorkommt. Dass es sich um eine statistische Größe handelt, bedeutet allerdings auch: Es könnte schon in diesem Jahr kommen, vielleicht aber auch erst in 150 Jahren. „Seit 1946 haben wir in Hannover ein derart extremes Hochwasser nicht erlebt“, sagt Stadtsprecher Dix.

Schützt Tausende: Der Deich in Ricklingen, der ausgebaut und verlängert wurde. Quelle: Nancy Heusel

Durch den neuen Hochwasserschutz seit 2006 sei die Anzahl der durch so eine Jahrhundertflut gefährdeten Personen von rund 20.000 auf etwa 5.000 reduziert worden. Betroffen wären neben den Grünflächen der Leineaue nach wie vor Siedlungsflächen, darunter kleine Teile der Südstadt, der Calenberger Neustadt und Herrenhausens.

Weiter gefährdet: Die blau markierten Bereichen wären laut statistischer Prognose auch heute noch von einem Jahrhunderthochwasser betroffen. Große Teile Ricklingens (rot) und der Calenberger Neustadt (grün) sollen jedoch durch den Hochwasserschutz seit 2006 mittlerweile geschützt sein. Quelle: Landeshauptstadt Hannover

Klimawandel erhöht die Hochwassergefahr

Allerdings ist ein „HQ 100“ keine feste Größe. Laut Stadtsprecher Dix kommen „mit jedem Jahr neue Daten hinzu“. Deshalb könne sich auch das Ausmaß eines solchen Hochwassers ändern. Die Stadt geht zum Beispiel davon aus, dass sich die „Abflussverhältnisse durch den Klimawandel voraussichtlich verschärfen“. Diese Änderungen sollten „bei Planungen berücksichtigt werden“. Wie diese zu berücksichtigen seien, sei allerdings „noch nicht abschließend geklärt“.

Der gesamte hannoversche Hochwasserschutz werde nach Aktualisierung der Überschwemmungsgebiete durch das Land Niedersachen, voraussichtlich in 2022, einer Prüfung unterzogen, kündigt Dix an. Vom Land würden auch die Überschwemmungsflächen infolge eines „HQ 200“ ermittelt, also eines Hochwassers, das noch seltener und damit höher ausfällt als ein „HQ 100“. Dieses Extremereignis werde „aufgrund des Klimawandels schon jetzt in städtischen Planungen berücksichtigt“, etwa bei den Hochwasserschutz-Maßnahmen für das Klärwerk Herrenhausen oder in Stellungnahmen zu Bebauungsplänen, so der Sprecher.

