Jagau: „Kommunen lassen sich trumpisieren“

HANNOVER

Regionspräsident Hauke Jagau ( SPD) plant 2020 mit einem Haushaltsüberschuss in Höhe von 30 Millionen Euro. Er brachte am Dienstag den Haushalt für das nächste Jahr in die Regionsversammlung ein. Nach den Erfahrungen aus den vergangenen Jahren dürfte das Plus in Wahrheit noch viel höher ausfallen.

Das ist nicht ohne politische Brisanz. Denn die Bürgermeister wollten von ihm eine stärkere Senkung der Regionsumlage (Abgabe der Kommunen), als Jagau bereit war herzugeben. Er warf den Bürgermeistern Egoismus vor. Angesichts der Tatsache, dass ihre Forderung nur zehn Millionen Euro über seinem Entlastungsvorschlag lag, meinte er: „Ich bin sehr überzeugt, dass es nicht um die Zahlen ging.“ Er vermutet dahinter wohl den Versuch, dass sich die Bürgermeister mehr Einfluss auf die Regionsfinanzen verschaffen wollten.

2,1 Milliarden-Haushalt

Und nun hat der Regionspräsident, der Versammlung eine noch härtere Nuss zu knacken gegeben. In Anspielung auf die sehr unterschiedliche finanzielle Situation der Städte und Gemeinde sagte Jagau am Dienstag: „Wir müssen überlegen, ob die generelle Senkung der Umlage noch angebracht ist.“ Er denkt also daran, finanziell schwache Kommunen wie Seelze stärker zu entlasten als zum Beispiel Isernhagen.

Der Regionshaushalt hat ein Volumen in Höhe von 2,1 Milliarden Euro. Am stärksten will der Verwaltungschef 2020 ins Klinikum Region Hannover (KRH) investieren; 41,3 Millionen Euro sind für das Unternehmen eingeplant. Allein 30 Millionen Euro dienen der Eigenkapitalstärkung des KRH`s. In die Schulsanierung fließen 13,1 Millionen Euro. So beginne der Neubau der Sporthallen für die BBS in Springe und der Alice-Salomon-Schule.

Zoo bekommt wieder Subventionen

Im Nahverkehr nannte Jagau die Vereinheitlichung der Tarifzone und die Anschaffung von 48 E-Bussen für die Üstra als Schwerpunkt. Auch für Regiobus plane man die Anschaffung von 15 E-Bussen. „Im Gegensatz zu früher werden beide Nahverkehrsunternehmen auf dieselbe Infrastruktur zurückgreifen“, so Jagau zur E-Mobilitätsstrategie.

Auch in Sachen Zoo wird sich 2020 einiges tun. Das Unternehmen soll in eine gemeinnützige Gesellschaft umgewandelt werden. „Diese Gesellschaftsform erleichtert die Beteiligung von Sponsoren“, so der Regionspräsident. Darüber hinaus wird die Region den Tierpark wieder jährlich subventionieren. Im nächsten ist die Rede von 3,5 Millionen Euro, und dann sollen jährlich wieder drei Millionen Euro fließen.

Kommunen lassen sich „trumpisieren“

Die positive Entwicklung der Finanzen hält weiterhin an. Wegen der nach wie vor hohen Investitionsquote geht die Region davon aus, dass die Verschuldung in den kommenden Jahren wieder ansteige. Seit 2010 war sie um 410 Millionen Euro gesunken.

Vorausgesetzt die Weltpolitik und –konjunktur schlagen keine Kapriolen. „Die wirtschaftlichen Verflechtungen weltweit sind stärker, als man glaubt“, so Jagau. Als Beispiel nennt er den Handelskrieg zwischen USA und China. Und Jagau beklagte nicht nur den weltweiten Egoismus der Staatenlenker. Mit Blick auf die Umlage-Diskussionen meinte er: „Die Kommunen lassen sich trumpisieren.“

Von Thomas Nagel