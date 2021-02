Jagau: Virus-Mutation macht ihm keine Sorgen

Hannover

Per Videobotschaft hat sich Regionspräsident Hauke Jagau (SPD) zur Corona-Lage geäußert. In dem gut fünf Minuten dauernden Clip beschreibt er, warum der Inzidenzwert hier überdurchschnittlich ist, wie sich die sogenannte Britische Virusmutation B1.1.7 hier auswirkt und was das bedeutet und wie es bei den Impfungen aussieht. Und er appelliert an die Menschen, die Corona-Regeln auch im Familienkreis zu beachten.

Laut Jagau liegt die Region noch immer über dem Schnitt der 7-Tage-Inzidenzwerte in Bund und Land (Stand Dienstag Region 105,6, Land 67, Bund 58,7), „weil wir Mitte Dezember einen relativ hohen Stand hatten“ (höher war der Stand allerdings von etwa Weihnachten bis Ende Januar) und es eben länger dauere, von diesem runterzukommen, als von einem nicht so hohen Infektionsstand. Dazu komme, dass „wir tatsächlich immer wieder in erheblichem Umfang Ausbrüche in Pflegeheimen und Gemeinschaftseinrichtungen haben“.

Pflegeheime durchgeimpft

Die etwa 180 Alten- und Pflegeheime in der Region seien jetzt fast durchgeimpft, die verbliebenen zwei seien diese Woche dran. In vielen dieser Einrichtungen lauf schon die Zweitimpfung. Die Impfungen machten ihm Hoffnung, da es zwar weiter Infektionen gebe, diese aber „für ältere Menschen deutlich weniger intensiv sind“, der Krankheitsverlauf sie „weniger gefährdet“ als zuvor und ungeimpft.

50.000 geimpft

Überhaupt liefe das Impfzentrum „sehr gut“, sofern der Impfstoff da sei. Rund 50.000 Menschen (in der Region Hannover leben knapp 1,2 Millionen) seien hier inzwischen geimpft worden, für Jagau „ein guter Wert“. Er sieht auch hier wie andernorts eine sinkende Tendenz bei den Infektionszahlen (Stand Dienstag: 2290, Verlauf hier), es gebe weniger positive Tests, wie im Rest der Republik auch.

Mutation „eingepreist“

Von der Virusmutation B1.1.7, die inzwischen in der Region einen „erheblichen Anteil“ an den Infektionen habe, erwartet der Regionspräsident, dass ihr Aufkommen „keine weitere krasse negative Auswirkung hat“, den bislang seien die so ausgelösten Krankheitsverläufe „nicht erkennbar schwieriger“, erwartet er keine erhöhte Belastung etwa für die Krankenhäuser. Die Wirkung des Mutationsvirus sei in den aktuellen Zahlen „bereits eingepreist“. Überhaupt würde die Situation durch das Impfen ohnehin besser.

Maske beim Familienkontakt

Entscheidend für die weitere Entwicklung ist für Jagau, die „relativ vielen Ansteckungen“ im Familienkreis zu mindern. Daher appelliert der Regionspräsident an Alle, die Schutzmaßnahmen auch gegenüber Angehörigen ernst zu nehmen, und - „auch wenn es komisch klingt“ - Abstand zu halten und eine Maske zu tragen – um sich selbst nicht zu gefährden und auch andere, besonders ältere Menschen nicht zu gefährden. Das sei „das A und O“.

Von Ralph Hübner