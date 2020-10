Hannover

Patrick Vogel (38, Name geändert) hat ein gewinnendes Äußeres. Gepflegter Haarschnitt, sympathisches Lächeln, angenehme Stimme. Er ist aufmerksamer, selbstkritischer Gesprächspartner.

Fast fünf Jahre hat er wegen Einbruchsdiebstahls im Gefängnis gesessen. Der bisherige Höhepunkt seiner kriminellen Karriere. Und sie hat eigentlich schon im Alter von elf Jahren begonnen. Als er zum ersten Mal Cannabis rauchte. Später kam auch noch Kokain dazu. „Bei mir hat sich alles um Drogen gedreht“, lautet die bittere Bilanz seiner ersten Lebenshälfte.

Schmerzmittel anstatt Operation

Und er will nun drogenfrei leben. Seine Motivation: nie wieder Gefängnis. Denn was er in der JVA Sehnde erlebt habe, das reiche ihm. Er erhebt schwere Vorwürfe vor allem wegen der medizinischen Versorgung.

Im Mai 2020 bekam er Schmerzen wegen eines Abszesses im Unterleib. Zuerst sei er nicht behandelt worden. Als er es vor Schmerzen kaum noch aushielt, habe ihm der Anstaltsarzt lediglich ein Schmerzmittel verschrieben. Da habe schon längst eine Operation im Raum gestanden. Im Juli erfolgte endlich der erste Eingriff im Vinzenzkrankenhaus.

Heilung erst in Freiheit möglich

Doch dann habe die Wundversorgung im Gefängnis versagt. Die Wunde eiterte. Und wieder ging es ins Vinzenzkrankenhaus. „Ich lag nur noch im Bett“, erinnert sich Patrick Vogel. Der Anstaltsarzt wollte die Intervalle der Wundversorgung wieder verlängern. „Aber das konnte ich verhindern“, sagt der Ex-Häftling. Das Ende vom Lied: Erst in Freiheit – am 2. November - kann sich der 38-Jährige dem erlösenden Eingriff unterziehen.

Aus Sicht der JVA-Leitung ist alles gut gelaufen. „Der Häftling wurde umfassend medizinisch betreut und versorgt“, erklärte JVA-Sprecherin Marianne Schmidt. Die Vorwürfe gegen die medizinische Behandlung seien von der Fachaufsicht des Justizministeriums überprüft worden. Man habe keine Mängel festgestellt.

Medizinische Versorgung unzureichend?

Patrick Vogel sieht sich nicht als Einzelfall. Es habe bereits mehrere Anzeigen von Häftlingen wegen der unzureichenden medizinischen Versorgung in der JVA Sehnde gegeben. Dazu die Pressesprecherin: „Ob und wie viele Strafanzeigen möglicherweise von Gefangenen erstattet wurden, ist hier nicht bekannt.“

In jedem Fall war der Straftäter ein unbequemer Geist. „Ich habe mich gewehrt“, sagt er von sich. Wegen seiner Drogensucht wollte er, dass sein Urin regelmäßig auf Rauschgifte untersucht wird. „Da er selbst bemüht war, die vorliegende Suchtmittelproblematik zu bearbeiten, bestand hier vorerst kein Anlass, Urinkontrollen zum Nachweis einer drogenfreien Lebensführung anzuordnen“, erklärt JVA-Sprecherin Schmidt. Drogen gehören in der JVA Sehnde zum Alltag. Und da zu jedem Entzug auch ein möglicher Rückfall gehört, überrascht diese Antwort ein wenig.

Häftling wurde Teilnahme am Integrationsprojekt versagt.

Als die Entlassung anstand, wollte der Gefangene an einem Integrationsprojekt teilnehmen. Dabei werden die JVA-Insassen auf ein Leben in Freiheit vorbereitet. Doch Patrick Vogel wurde die Teilnahme verweigert. Begründung: Die Voraussetzung einer Drogenunabhängigkeit sei vom Strafgefangenen nicht erfüllt worden. Es wirkt ein wenig so, als suche sich die JVA-Leitung immer das jeweils passende Argument heraus.

Tatsache ist: Patrick Vogel hat sich um eine Therapie bemüht. Die Strafvollstreckungskammer des Landgerichts Hildesheim erkannte diese Bemühungen an. Der ohnehin geringe Rest der Freiheitsstrafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. Die JVA und die Staatsanwaltschaft Hannover waren dagegen. Vogel nach seiner Haftentlassung: „Ich hätte auf der Straße gestanden, wenn sich nicht meine beste Freundin um mich gekümmert hätte.“

