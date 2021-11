Hannover

Seit Dienstag besteht Maskenpflicht auf dem gesamten Weihnachtsmarkt, Getränke, Essen und Aktivitäten gibt es nur für Geimpfte und Genesene, die Anzahl der Stände wurde reduziert und die Laufrichtung vorgegeben. Ist der Weihnachtsmarkt-Besuch trotz der vielen Maßnahmen ein Erlebnis? Die NP hat sich auf die Suche nach Eindrücken und Antworten gemacht.

„Es lohnt sich. Ganz besonders für die Kinder.“

Diana Kaselole ist gemeinsam mit Tochter Tamara (3) und einer Freundin in der Altstadt unterwegs. Die 36-jährige Gesundheitsberaterin findet: „Es lohnt sich. Ganz besonders für die Kinder. Das sind prägende Erlebnisse, und sie haben schon so viel verpasst. Und wenn 2G plus kommt, ist das auch okay.“ Aus Sorge um die ungeimpfte Tamara, möchten die Hemmingerinnen den Menschenandrang meiden. Spaß mache es aber genauso viel. Karussell fahren, Imbissstände testen – das gehe auch so und „sogar das finnische Dorf wurde aufgebaut“, freut sich Freundin Vanessa Schupke (40).

Freut sich über den Besuch von Stammkunden: Bärbel Beermann (73). Sie verkauft Weihnachtsdekoration. Quelle: Elena Otto

Ebenso optimistisch blickt Bärbel Beermann auf die 2G-Lösung. Der Verkauf von Weihnachtsdekoration wurde für die 73-Jährige zu einer Tradition, der Weihnachtsmarkt in Hannover zu ihrer „großen Familie“. Als Brillenträgerin sei das ständige Tragen von Masken zwar etwas lästig, doch damit müsse man derzeit eben leben: „In anderen Städten wurde schon wieder geschlossen oder gar nicht geöffnet und die Auflagen müssen nun einmal befolgt werden. Die Stammkunden kommen, und die Menschen hier sind sehr nett und aufgeschlossen“, meint Beermann.

Spricht von einem schlechten Start: Standbetreiber Henrik Radtke (36) hofft auf ein besseres Geschäft. Quelle: Elena Otto

Ganz anders beurteilt Henrik Radtke die Lage. Der 36-Jährige betreibt einen Stand zum Bogenschießen am Leineufer und ist besorgt. Aufgrund der Körpernähe beim Bogenschießen muss auch er die Armbänder an Geimpfte und Genesene verteilen. „Das mit den Kontrollen funktioniert ganz gut. Aber einen schlechten Start hatten wir ehrlich gesagt trotzdem. Wenn es so weitergeht wie in den letzten Tagen, werden wir große Verluste machen“, sagt Radtke. Er hofft auf gutes Wetter und keine weiteren Maßnahmen, denn „sollte 2G plus umgesetzt werden, kommen wahrscheinlich noch weniger Menschen.“

„Nach unseren Beobachtungen läuft es bisher störungsfrei“

Wird es eine 2G-plus-Regelung, also eine Testpflicht für alle, geben? Dazu wollte sich die Stadt bisher nicht äußern. Erstmal heißt es also Abwarten. Nach den ersten Tagen zog Stadtsprecher Dennis Dix eine positive Bilanz: „Nach unseren Beobachtungen läuft es bisher störungsfrei.“ Polizisten und Sicherheitskräfte stehen zwar einsatzbereit vor Ort, mussten bisher aber nicht eingreifen. Hoffentlich hat diese Meldung auch nach dem Wochenende noch Bestand. Denn die Stadt geht von steigenden Besucherzahlen aus: „Wir sind eingestellt auf Andrang wie in den Vorjahren“, vermeldete Dix weiter.

Dieser Andrang blieb bisher allerdings aus. Angenehm und entzerrend, finden die einen. „Schon ein bisschen enttäuschend“, fühlt es sich für Verena Weyel (24) und Lauritz Tessmann (25) an. „Wir kommen aus dem Heidekreis und sind extra für den Weihnachtsmarkt angereist“, so die Erzieherin. „Bei uns wurde alles abgesagt. In Hannover ist der Weihnachtsmarkt sonst immer so riesig und belebt – deshalb sind wir hergekommen“, ergänzt Tessmann. Aber am Mittwochnachmittag hält sich der Trubel in Grenzen.

Hat keinen Vergleich: Icaro Alexandrej (29) ist zum ersten Mal auf einem Weihnachtsmarkt. Ihm gefällt’s. Quelle: Elena Otto

Am besten lässt sich der Weihnachtsmarkt offenbar genießen, wenn man auf Vergleiche mit pandemiefreien Jahren verzichtet. So, wie Icaro Alexandrej, dem als Neu-Hannoveraner jegliche Vergleiche fehlen. Der 29-jährige Brasilianer lebt erst seit einigen Monaten in Deutschland und ist begeistert: „Ich war noch nie auf einem Weihnachtsmarkt und liebe es. Es ist wunderschön und ich liebe das Essen. Lasst es uns so lange wie möglich genießen.“

Von Mareike Sophie Drünkler