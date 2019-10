Ist das 365-Euro-Ticket viel zu teuer?

HANNOVER

Die sieben Fraktionen in der Regionsversammlung schnürten in seltener Einigkeit ein Klimaschutzpaket. Doch bevor der Zehn-Punkte-Plan endgültig am 12. November beschlossen wird, scheint ein Eckpunkt weggebrochen zu sein: Das 365-Euro-Ticket.

Hinter der Idee steckt, dass jeder Bürger im Jahr für 365 Euro alle Busse, Bahnen und S-Bahnen in der Region Hannover nutzen kann. „Die CDU ist dafür, dass wir uns als Modellkommune beim Bund für dieses Projekt bewerben“, sagt Bernward Schlossarek. Auch die SPD hat auf ihrer Haushaltsklausur, sich dafür ausgesprochen. „Aber wir dürfen die Kosten nicht aus dem Blick verlieren“, sagt SPD-Fraktionschef Silke Gardlo.

200 Millionen Euro Verlust?

Und das ist der springende Punkt: Nach NP-Informationen würde das 365-Euro-Ticket jährliche Kosten von 200 Millionen Euro verursachen. In erster Linie handelt es sich um Ausfall-Erlöse. Außerdem seien die Öffis in der Region Hannover bereits jetzt schon zu bestimmten Zeiten an der Kapazitätsgrenze, sagt Schlossarek.

Deshalb sei entscheidend, wie hoch die Bundesförderung und vor allem wie lange die Förderung ausfalle, sagt Silke Gardlo. Sollte die Förderung zu gering ausfallen, müsse man sich von der Idee verabschieden, sagt CDU-Fraktionschef Schlossarek. „Bei so hohen Beträgen müssten wir die Regionsumlage erhöhen, das geht nicht.“ Die Umlage zahlen die Kommunen an die Region – um die Höhe der Abgabe gibt es bereits jetzt gerade Streit.

Geringe Nachfrage

Das große Vorbild für das 365-Euro-Ticket ist Wien. Die Idee ist, dass Autofahrer mit dem günstigen Tarif zum Umsteigen auf die Öffis bewegt werden. Doch laut einer Studie sind es eher die gelegentlichen Nutzer von Bus und Bahn, die das Jahresticket kaufen. Viele Neukunden konnten nicht gewonnen werden. Sie kämen eher, wenn sich die Taktfrequenz erhöhe und bei besserer Ausstattung von Bus und Bahn.

Die Bundesregierung plant das 365-Euro-Ticket in zehn Städten einzuführen. In Bonn gibt es dieses Ticket schon. Nach anfangs großer Nachfrage, sei das Interesse abgeklungen, teilte ein Pressesprecher jüngst „ Focus Online“ mit. Von 17.000 verfügbaren Jahrestickets seien nur 6000 verkauft worden.

Von Thomas Nagel