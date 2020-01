Ist Vegan die Ernährung der Zukunft? Das sagt eine Expertin aus Hannover

Hannover

Für manche ist Veganismus immer noch etwas für Hippies, für andere die Ernährung der Zukunft. Emotional aufgeladen ist das Thema allemal – denn entweder steht eine Ideologie dahinter oder aber eine Überdrüssigkeit der mittlerweile omnipräsenten Diskussion. Doch wie sehen es die Experten? Die studierte Ernährungsberaterin Anette Schwager(52) aus Hannover hat ganz sachlich beantwortet, wie gesund die tierfreie Ernährung überhaupt ist und ob die Pflanzenkost tatsächlich die Ernährung der Zukunft ist.

Lesen Sie auch: Hier können Sie in Hannover vegan essen

Immer mehr Menschen ernähren sich vegan. Aus Umwelt-, Tierwohl- oder Ernährungs- oder Gesundheits-Gründen?

Ich würde sagen, vor zehn bis 15 Jahren stand noch die Gesundheit im Mittelpunkt einer fleischfreien Ernährung. Heute geht es den Menschen eher um die Umwelt und das Tierwohl. Das liegt daran, weil erst jetzt in der Breite der Bevölkerung angekommen ist, dass der Fleischkonsum auch die Umwelt belastet – und dass die Umwelt in Gefahr ist. Und Skandalvideos aus Schlachthöfen, die in den vergangenen Jahren durch die Medien gegangen sind, haben den Tierwohlaspekt verstärkt.

Empfehlen Sie als Ernährungsberaterin die vegane Ernährung?

Als Ernährungsberaterin bin ich da neutral. Es kommt immer auf die Ziele meines Kunden an. Bei manchen gesundheitlichen Themen, zum Beispiel bei Fettstoffwechselproblemen, ergibt eine pflanzenbetonte Ernährung Sinn. Ich persönlich habe schon als Kind wenig Fleisch gegessen und mein Mann ist seit 30 Jahren Vegetarier.

Braucht der Körper denn überhaupt tierische Produkte?

Der Körper braucht Vitamin B12, das nur in tierischen Lebensmitteln vorkommt, sowie Jod und Vitamin D – was nur sehr begrenzt in pflanzlichen Lebensmitteln enthalten ist. Mit diesen Nährstoffen wird es also bei einer pflanzlichen Ernährung kritisch. Aber heute kann man sie problemlos in Kapselform einnehmen. Veganer wissen das meistens. Die Menschen allerdings, die ihren tierischen Konsum lediglich einschränken, sollten sich damit auch beschäftigen.

Fleisch gilt als Eiweißlieferant. Wie kann man die Proteine pflanzlich einnehmen?

Viele Nüsse und Hülsenfrüchte essen. Dazu zählen Erbsen und Bohnen. Unser heimisches Getreide und als Ergänzung Pseudogetreide wie Buchweizen, Quinoa oder Amaranth empfehle ich auch. Amaranth besteht zum Beispiel zu 15 Prozent aus Protein.

Worauf sollten die Menschen beim Kauf von veganen Lebensmitteln achten?

Fleischimitate sind oft voll mit Zusätzen, um den typischen Fleischgeschmack zu erzeugen. Vegan ist also nicht automatisch gesund. Hochverarbeitete Fleisch- und Wurstersatz sollten Veganer genauso sparsam verzehren wie Fleischesser wenig Wurst essen sollten. Was Soja betrifft, sollten Menschen mögliche Kreuzallergien ausschließen. Wer eine Birkenpollenallergie hat, reagiert möglicherweise auch auf wenig verarbeitetes Soja. Das kann gefährlich werden.

Wie nachhaltig sind Aktionen wie der Veganuary?

Es geht nicht darum, dass Menschen dadurch für immer Veganer werden, sondern dass sie sich erstmals mit dem Thema beschäftigen. Dass sie merken, es ist möglich, sich rein pflanzlich zu ernähren und gar nicht so schwer. Mittlerweile gibt es so viele Möglichkeiten. In so einem Testmonat wird in den Köpfen der Menschen viel in Gang gesetzt. Sie kochen mehr, probieren Rezepte aus, tauschen sich mit Freunden aus und erfragen vegane Optionen im Restaurant. Es passiert ein Umdenken.

Ist vegan die Ernährung der Zukunft?

Nein, ich glaube, dass es immer Menschen geben wird, die Fleisch essen möchten und dafür kämpfen werden. Ich glaube aber, dass eine teilvegane Kost die Zukunft ist. Ich glaube, dass die Ernährung der Zukunft pflanzenbetont ist und tierische Produkte als Luxus gesehen werden.

Das könnte Sie auch interessieren

Von Josina Kelz