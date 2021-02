Hannover

Kälte, Schnee und Eis haben in der vergangenen Woche für Ausnahmezustände in Hannover gesorgt. Ob auf der Straße oder in der Bahn: Die Mobilität der Menschen war massiv eingeschränkt – und ist es noch immer. Sowohl der Winterdienst vom Entsorger Aha als auch die Üstra kämpfen weiter mit den Nachwehen des Winterwetters. Die Kritik wächst.

So hatten Nahverkehrs-Nutzerinnen und -Nutzer auch am Montag mit erheblichen Einschränkungen zu kämpfen. Auch wenn der Großteil der Stadtbahnlinien wieder befahren wurde, kamen viele weiter nicht bis zur gewünschten Haltestelle. Während die Linien 6, 7, 8 und 17 weiter ausfielen, verkehrte die Linie 10 noch immer nur auf der Tunnelstrecke. Auf allen übrigen Linien waren noch immer zahlreiche Streckenabschnitte gesperrt. Die Situation: mehr Pendel- statt Regelverkehr.

Politik und Kunden kritisieren Üstra

„Das ist das Gegenteil von dem, was der öffentliche Personennahverkehr bieten soll“, kritisierte Swantje Michaelsen, verkehrspolitische Sprecherin der Grünen Regionsfraktion: „Bus und Stadtbahn haben sich nicht als verlässlich erwiesen.“ Der Ersatzverkehr müsse besser funktionieren, wenn das Stadtbahnnetz über Tage lahmgelegt sei. Michaelsen mahnt: „Die Leute hatten und haben das Gefühl, dass sie schlicht im Schnee stehen gelassen wurden.“

Dazu zählt sich auch NP-Leserin Trientje Mayer. Sie nahm am Montagmorgen einen Ersatzbus von der August-Madsack-Straße (Linie 6) zur Freundallee. Auch wenn dieser pünktlich kam, ärgerte sie sich bereits beim Einsteigen: „Während der Bus in dicken Schneehaufen halten muss und wir uns hineinkämpfen“, sei die ungenutzte Bahnstation „prima geräumt“ gewesen, beschreibt sie.

Der Tiefpunkt: Obwohl die Bahn bei der Ankunft an der Freundallee bereitgestanden hätte, sei diese losgefahren, kurz bevor sie von den Fahrgästen des Ersatzbusses erreicht wurde. „Kasachstan kann das besser“, hätte manch Verärgerter gesagt, berichtet Mayer und klagt: „Es hat seit einer Woche nicht mehr geschneit, es ist um null Grad und in Hannover stehen die Bahnen. Anscheinend hat sich die Üstra schon vollständig auf Klimawandel umgestellt.“

Regelbetrieb der Üstra erst, „wenn sichere Fahrt gewährleistet“

Wann der Stadtbahnverkehr wieder wie geplant laufen kann, sei aktuell noch nicht abschätzbar, teilt Üstra-Sprecher Udo Iwannek auf NP-Nachfrage mit. Dies sei abhängig von Schadenslage und Reparaturtempo. „Wir können erst wieder fahren, wenn eine sichere Fahrt gewährleistet ist.“

Für den Montagabend kündigte er aber an: „Ab 18 Uhr sollen wieder die Bahnen der Linien 3 und 7 zwischen der Noltemeyerbrücke und Wallensteinstraße fahren.“ Zudem soll die Linie 16 als Ersatzverkehr für die Linie 6 zwischen Königsworther Platz und Messe/Ost eingesetzt werden.

Rund sieben Zentimeter hoch: Die noch oben gedrückten Bodenbeläge an den Schienen der Stadtbahn in Hannover. Quelle: Üstra Hannover

Der Hintergrund der Einschränkungen: An einigen Stadtbahn-Übergängen kam es zu Frostschäden. Vor allem Betonplatten aber auch Bitumen- und Asphaltpflasterungen waren an Gleisen nach oben gedrückt worden, die von den Stadtbahnen nicht mehr überfahren werden konnten.

ADFC fordert radfreundlicheren Winterdienst

Doch Einschränkungen gab es nicht nur im ÖPNV. Besonders Radfahrer hatten in den vergangenen Tagen das Nachsehen. „Viele Radwege aus der Prioritätenliste waren auch Tage nach dem Schneefall nur teilweise geräumt, noch zugeschneit oder vereist“, kritisiert Eberhard Röhrig-van der Meer, Vorsitzender des ADFC Stadt Hannover. Dabei bezieht er sich auf einen Plan der Stadt, dass mehr als 200 Kilometer Radwege in erster Priorität geräumt werden müssen.

ADFC-Kritik: Auch Radwege müssen von Schnee und Eis befreit werden. Quelle: ADFC

Hinzu kommt: An etlichen Stellen sei der Schnee vom Winterdienst von Aha von Straßen und Gehwegen auf diese priorisierten Radwege geschoben worden. Ein weiterer Verstoß gegen die Vereinbarung. Der ADFC-Vorsitzende unterstreicht: „Radfahren wird für immer mehr Menschen wichtiger Bestandteil ihrer Alltagsmobilität.“ Sie bräuchten Verlässlichkeit – auch im Winter.

Aha verweist auf Gesetzeslage

Aha verweist auf die Rechtslage. Innerhalb geschlossener Ortslagen gebe es keine allgemeine Räum- und Streupflicht. Ganz im Gegensatz zu Straßen und Gehwegen, wo das Gesetz eine Reinigung von Schnee und Eis vorschreibe. Dass Aha dennoch Radwege räume, liege an einer auferlegten freiwilligen Selbstverpflichtung.

Röhrig-van der Meer appelliert an die Politik: „Wenn Hannover es ernst meint, mit 25 Prozent Radverkehr bis 2025, muss beim Winterdienst jetzt nachgesteuert werden.“ Dazu gehöre auch die Aufnahme der neuen Velorouten in den Priorisierungsplan.

