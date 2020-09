Isernhagen

Die Küche bleibt kalt. Keine Pfifferlinge, kein Wild und auch den Grünkohl wird es nicht mehr geben. Dutzende von Vereinen und noch mehr Stammtische verlieren ihr Zuhause: Die Gaststätte Voltmers Hof in Isernhagen H.B. schließt. Der 1871 errichtete Fachwerkbau wird abgerissen; er weicht Wohnungen.

„Der Abschied schmerzt“, gibt Gastwirt Helmut Siebert zu. Erst recht, weil er vermeidbar hätte sein können. Schon 2017 hatte ein Investor auf dem hinteren Grundstück ein zweigeschossiges Gebäude für betreutes Wohnen bauen wollen. Das Gasthaus sollte originalgetreu saniert werden. Doch die Region versagte die Baugenehmigung. „Zu verdichtet“, hieß es. „Schade“, sagt Siebert. „Sonst wäre alles so geblieben.“

Zur Galerie Dutzenden von Vereinen fällt der Abschied schwer. Voltmers Hof war ihr Zuhause – bei der Schleppjagd, dem Maibaumfest oder Weihnachtsfeiern. Das Gasthaus ist jetzt bis zum 1. Oktober nur noch für den Flohmarkt geöffnet.

Begehrtes Ausflugsziel

Dass die Menschen in Isernhagen H.B. ihr einziges Gasthaus verlieren und alle im Umland ein begehrtes Ausflugsziel, liegt jetzt – nach drei Jahren – an einem Zufall. Ein Freund berichtete den Sieberts von einem Grundstück an der Aller. 4200 Quadratmeter groß, in Marklendorf, direkt an der Schleuse und neben der Fischtreppe. Der gebürtige Schwarmstädter war begeistert. Vor allem, weil er ohne Probleme die Genehmigung erhielt, eine ausgediente Tischlerei zum Restaurant umzubauen.

Drei Tage die Woche wollen die Sieberts ihr neues Restaurant öffnen. Nur 20 Personen finden dort Platz. Weniger Druck und mehr Ruhe war das Ziel nach den 23 Jahren im Voltmers Hof und den Stationen bis dahin. „Seit meinem 18. Geburtstag habe ich jedes Jahr an Weihnachten gearbeitet“, erzählt Christiane Siebert. „Jetzt kann ich zum ersten Mal ausspannen.“

Die fünf Angestellten, darunter Sohn Max (25), ziehen mit. Viele Stammgäste haben versprochen, nach Marklendorf zu kommen. „Sind doch nur 20 Minuten mit dem Auto“, wirbt der Gastwirt. „Am 26. Januar soll Eröffnung sein.“

Eröffnung zum Geburtstag

Dann feiert Helmut Siebert seinen 66. Geburtstag. Und laut Udo Jürgens fängt bekanntlich da das Leben an. Zurück in der alten Heimat, ein bisschen beschaulicher vielleicht, aber mit jeder Menge neuer Ideen.

Damit Platz für Neues ist, trennen sich die Siebert von vielem lieb gewonnenem Altem. Bis zum 1. Oktober ist der Voltmers Hof täglich von 18 bis 20 Uhr für einen Flohmarkt geöffnet. Im großen Saal stehen 80 alte Kaffeemühlen neben einem Plüsch-Rentier und dem dazu gehörenden Weihnachtsmann. Ein alter Kinderhochstuhl wartet neben einer Wäschemangel, Vasen und Krüge auf neue Besitzer.

Wer nach den vielen Stammtischjahren ein gerahmtes Foto oder einen Ölschinken nicht mehr missen will, kann auch das erwerben. Oder ein paar Schnapsflaschen aus der riesigen Kollektion erstehen. Weihnachts- und Osterdeko findet sich zuhauf.

„Die Voliere ist schon verkauft“, berichtet der Gastwirt. „An der Stelle, wo das alte Backhaus steht, wird ein zweigeschossiges Wohnheim errichtet.“ Es schmerzt ihn. Aber neu anfangen heißt eben auch loslassen.

Von Vera König