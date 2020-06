Irritationen über Grünen-Konzept: Was ist der Plan für Hannovers Verkehr?

Hannover

Deutlich weniger Autos, aber noch keine autofreie City – so sieht grob zusammengefasst das neue Verkehrskonzept der Grünen für Hannovers Innenstadt vor. Äußerungen von Grünen-Ratspolitikern sorgen jetzt allerdings für Irritationen bei den Ampel-Partnern SPD und FDP sowie beim „Aktionsbündnis Stadtverkehr“.

Vertreter des Zusammenschlusses aus Handelsverbänden und City-Gemeinschaft hatten sich am Freitag zwei Stunden mit Grünen-Parteichefin Gisela Witte und Verkehrs-Expertin Elisabeth Clausen-Muradian über die neuen Pläne ausgetauscht. Das Gespräch sei gut gelaufen, berichtet der Chef der City-Gemeinschaft Martin Prenzler. Er lobt das Papier als „umfassend“. Weil die Bedeutung eines „leistungsfähigen Cityrings“ hervorgehoben werde, berücksichtige es auch die Belange von Händlern und Kunden.

Anzeige

Ist alles nur ein Missverständnis?

Allerdings sei man nun stark verunsichert. Denn „wiederholt“ sei bei grünen Lokalpolitikern die Rede von der „ Verengung des City-Rings sowie der Zubringerstraßen zur Innenstadt“. Dies hebele das eigene Konzept aus, kritisiert das Aktionsbündnis in einer Mittelung. Es brauche ein „klares politisches Bekenntnis“ zu einem starken Cityring.

Weitere NP+ Artikel

Die Pläne: Über den Citiyring sollen die Autofahrer zu den Parkhäusern gelangen. Quelle: Fleischhauer

Ist am Ende alles nur ein Missverständnis? Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Freya Markowis fühlt sich falsch verstanden. Eine Verengung des City-Rings sei nicht Teil des neuen Verkehrskonzept: Die Pläne sollen einen „ersten Schritt zu einer autofreien Innenstadt skizzieren“. Was danach passiere, sei noch offen, so Markowis.

Erst wenn das Konzept seine Wirkung entfalte und sich auch der Verkehr ändere, könne „langfristig auch über eine Verengung des City-Rings“ nachgedacht werden. Das Ziel von Oberbürgermeister Belit Onay bis 2030 eine autofreie Innenstadt zu erreichen, sei nicht aus den Augen verloren. Die Details stünden aber noch nicht fest.

Autofreie Innenstadt nie „ganz autofrei“

Auch Clausen-Muradian vertritt die Ansicht , dass die Innenstadt-Parkhäuser erreichbar bleiben sollten – jedenfalls solange, bis es Alternativen dafür gibt. „Sie sind bei uns nun einmal mitten in der City und nicht am Rand davon wie in Amsterdam. Wir können die nicht plötzlich rausnehmen". Die Umgestaltung der Innenstadt sei "ein Prozess".

Aus Sicht von Clausen-Muradian ist „auch eine autofreie Innenstadt nie ganz autofrei". Feuerwehr und Lieferverkehr müssten diese weiter erreichen können. Das gelte auch für Menschen, die in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt sind. Darüber hinaus müssten Kunden die Möglichkeit haben, „auch mal vorzufahren, wenn sie etwas Größeres transportieren müssen".

Darstellung: So stellen sich die Grünen künftig die Prinzenstraße vor. Quelle: Grüne Hannover

Die Widerstände gegen die Ideen der Grünen erklärt sich Clausen-Muradian „mit Ängsten, die es gibt". Sie sei jedoch „sehr zuversichtlich, dass wir zueinander finden werden".

SPD und FDP wollen weniger Autoverkehr

SPD-Fraktionsvorsitzender Lars Kelich ist irritiert über einige Äußerungen bei den Grünen. Das Konzept habe zwar einige „Schwachstellen“, sei aber durchaus geeignet für einen Kompromiss. Die Sozialdemokraten haben mit „ Hannofuture City“ vor mehr als zwei Wochen ein eigenes Papier vorgelegt. Es sieht ebenfalls vor, den Autoverkehr in der City zu reduzieren und setzt auf einen starken Cityring. Das jetzt schon über die Verengung der künftigen Hauptverkehrsader um die Innenstadt die Rede sei, hält er allerdings für eine Rückkehr „zu teils fundamentalistischen Positionen“.

Auch die FDP gehe mit einer „autoärmeren City“ mit, besteht aber auf einen starken Cityring. Der sei alleine für größere Veranstaltungen oder Fußballspiele wichtig, betont Fraktionschef Wilfried Engelke. Die Liberalen wollen erst Ende des Jahres ihre Ideen zum Verkehr präsentieren. „Ich halte die Debatte für völlig verfrüht. Die Menschen haben wegen Corona derzeit ganz andere Probleme“, so Engelke.

Von Sascha Priesemann und Christian Bohnenkamp