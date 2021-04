Hannover

Für Niedersachsens Schülerinnen und Schüler geht am Montag der Unterricht wieder los. In Hannover werden die meisten den Schulstart voraussichtlich aber wieder zu Hause erleben. Der Grund: Der referenzgebende Inzidenzwert der Region liegt aktuell noch über den für Schulöffnungen entscheidenden Schwellenwert von 100.

„Wir erwarten nicht, dass alle Schulen nächste Woche in Szenario B starten werden“, teilt Regionssprecherin Christina Kreutz mit. Denn Bedingung für den Präsenzunterricht im Wechselmodell an Schulen ist, dass der Inzidenzwert an drei Tagen in Folge unter der Marke von 100 liegt. Am Mittwoch lag dieser laut Landesgesundheitsamt (NLGA) für die Region noch bei 113,4.

Ab Montag: Testpflicht für Schüler und Beschäftigte

Ab Freitag müsste die Inzidenz zweistellig sein und bis Sonntag in diesem Bereich bleiben. Doch Hoffnungen gibt es kaum. Auch wenn der Wert seit dem 1. April (146,8) deutlich gefallen ist, betont die Sprecherin: „Wir erwarten, dass die Zahlen in den nächsten Tagen nach der Osterpause wieder steigen.“ Hintergrund: Weniger Arztbesuche und Tests über die Feiertage. Eine stabile Interpretation der Fallzahlentwicklung soll laut NLGA erst ab Freitag wieder möglich sein.

Ungeachtet der 100er-Marke starten Abschlussklassen und Grundschüler im Szenario B. Für sie gilt Montag erstmals die neue Testpflicht, die Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne am vergangenen Donnerstag für alle Schulen ankündigte. Schülerinnen und Schüler sowie Beschäftigte müssen sich fortan vor Unterrichtsbeginn an Präsenztagen zu Hause selbst testen. Ohne negatives Testergebnis darf keiner in die Schule.

Präsenzunterricht startet am Dienstag

Bei Minderjährigen müssen die Erziehungsberechtigten die Durchführung und das negative Testergebnis bestätigen. Nur in Ausnahmefällen soll eine Testung auch in der Schule möglich sein. Wer den Schnelltest verweigert, darf nicht am Präsenzunterricht und nicht an der Notbetreuung teilnehmen. Als Ausgleich soll es Materialien für die Arbeit zu Hause geben. Das gilt auch, wenn Eltern nicht mit den Testungen einverstanden sind und ihr Kind vom Präsenzunterricht abmelden.

Weil der Großteil der Schülerschaft nach den Osterferien noch nicht über die erforderlichen Test-Kits verfügt, stellt das Kultusministerium den Schulen frei, erst am Dienstag mit dem Präsenzunterricht zu starten. Der Montag könne als Abholtag dienen.

„Wir sind zuversichtlich, dass der Start gelingen wird“

So macht es etwa die IGS Mühlenberg, an der Schulleiter Michael Bax rund 400 Jugendliche aus dem zehnten Jahrgang sowie aus der Notbetreuung erwartet. Aus der Pilotwoche vor Ostern sollen für den Start noch genügend Schnelltests vorrätig sein, bald auch darüber hinaus: „Laut Ministerium bekommen wir nun wöchentlich ausreichende Mengen zugestellt.“

Sebastian Schumacher, Sprecher des Kultusministeriums, bestätigt: „Derzeit laufen die Auslieferungen, damit alle Schulen ab Montag starten können.“ Lokal könnten vereinzelte Schwierigkeiten nicht ausgeschlossen werden, aber: „Wir sind zuversichtlich, dass der Start gelingen wird.“

Plan des Kultusministeriums sind zwei Tests pro Woche (an den jeweiligen Präsenztagen) für Schülerinnen und Schüler sowie die Schulbeschäftigten. Dies aktuelle Empfehlung der Wissenschaft. Schumacher betont: „Dies zu stemmen ist eine nicht unerhebliche organisatorische, finanzielle und logistische Herausforderung.“ Schülerinnen und Schüler sollen am Ende einer Woche in der Schule je zwei Test-Kits für die nächste Präsenzphase ausgehändigt bekommen.

Bei Rückkehr zu Szenario B für alle: Schulleiter sieht Probleme

Michael Bax sieht seine Schule dafür aktuell noch gut gewappnet. Doch was ist, wenn der Wechselunterricht wieder für alle startet? „Dann müssen wir an vier Tagen die Ergebnisse von 950 Schülern überprüfen. Das ist ein kaum stemmbarer Aufwand.“ Weil die Ergebnisse der daheim durchgeführten Tests nur schwer verifiziert werden könnten, müssen die Jugendlichen an der IGS Mühlenberg auch ihre gebrauchten Test-Kits zur Kontrolle mit in die Schule bringen.

Archivbild: Michael Bax, Schulleiter der IGS Mühlenberg. Quelle: Rainer Droese

Sowohl der Verband Niedersächsischer Lehrkräfte (VNL/VDR) sowie Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) befürworten die Testpflicht. Für Niedersachsens Landesverband Bildung und Erziehung (VBE) sei die Verlagerung der Testverantwortung auf die Eltern ebenfalls ein Schritt in die richtige Richtung. Dies könne aber nur eine vorübergehende Lösung sein, die schnellstmöglich durch externes Personal abgelöst werden müsste.

Region: Knapp 3000 Schulbeschäftigte bereits geimpft

Franz-Josef Meyer, VBE-Landesvorsitzender, mahnt zudem, dass Selbst- oder Schnelltests nur eine Momentaufnahme darstellen würden. „Was wirklich hilft im Kampf gegen die Pandemie, sind Impfangebote für alle Schulbediensteten aller Schulformen und perspektivisch auch für alle Schülerinnen und Schüler.“ Das sieht auch IGS-Mühlenberg-Rektor Michael Bax so. „Aktuell empfinde ich das als ungerecht und diskriminierend.“

Gemäß der bundesweiten Impfreihenfolge werden aktuell nur Beschäftigte und Lehrkräfte von Grund- und Förderschulen geimpft. Davon hätten in Hannover etwa 9000 Mitarbeiter und Pädagogen ihren Impfwunsch mitgeteilt, so Regions-Sprecherin Kreutz. Etwa 4400 Rückmeldungen kämen aus der Stadt Hannover. „Rund 1700 aus dem hannoverschen Stadtgebiet und rund 1250 aus dem Umland haben bislang die Erstimpfung erhalten.“

Von Jens Strube