Eigentlich hatte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) versprochen, dass jeder Schüler vor den Osterferien mindestens einmal zurück in die Schule kann. In der Region Hannover ist diese Hoffnung am Dienstag für die Klassen ab Jahrgang fünf geplatzt. Der Inzidenzwert ist noch immer zu hoch.