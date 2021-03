Inzidenz zu hoch: Jagau sieht nächtliche Ausgangssperren nur als „letztes Mittel“

Hannover

Perspektiven für Schüler und Kitakinder wurden bei der Bund-Länder-Konferenz Anfang März in Aussicht gestellt. Doch für die Region Hannover ist diese – zumindest was weitere Lockerungen angeht – nicht in Sicht. Denn auch am gestrigen Stichtag blieb der Inzidenzwert dort, wo er seit langer Zeit zuhause ist: Über der Hunderter-Marke. Während in zahlreichen Kommunen Niedersachsens ab Montag also mehr Präsenzunterricht und Kita-Betreuung möglich ist, heißt es in Hannover weiter: abwarten.

Derweil wird die Kritik am Vorgehen und an der starren Grenze lauter: „Weil der Wert in Hannover knapp über der Hundertermarke pendelt, können wir keine Verlässlichkeit herstellen – selbst wenn er mal ein paar Tage sinkt“, sagt Karl Ludwig Schmidt vom Vorsitzender des Kita-Ausschusses des Stadtkirchenverbands. „Toleranzbereiche wären besser, damit Eltern planen können.“

„Ausbruch im Pflegeheim hat nichts mit der Kita zu tun“

Auch für die Kinder sei ein solches Hin und Her, das man für Hannover befürchtet, eher schädlich, sagt Peter Schulze vom Kita-Stadtelternrat. „Wenn es um die arg gebeutelten Familien geht, brauchen wir jetzt mehr Pragmatismus.“ Für ihn mache es keinen Sinn, dass sich etwa Eltern in Wennigsen, wo der Inzidenzwert schon lange sehr niedrig ist, nach dem hohen Durchschnittswert der Region richten müssen. Und selbst bei hohen Inzidenzen lohnt sich genaueres Hinsehen, findet Schulze: „Ein Infektionsausbruch in einem Pflegeheim hat ja nicht automatisch etwas mit der örtlichen Kita zu tun.“

Diesen Gedanken teilt auch Regionspräsident Hauke Jagau. Der Ausbruch in einer Einrichtung oder einen Betrieb „hat nicht unbedingt einen Einfluss auf das gesamte Infektionsgeschehen in der Region, weil wir solche Bereiche sehr gut abschirmen und kontrollieren können“, so Jagau. „Warum sollten beispielsweise Schüler nicht in die Schule gehen, nur weil in ihrer Kommune ein Betrieb gerade einen größeren Ausbruch hat? Das erschließt sich infektiologischen Gesichtspunkten nicht“, sagt er. „Es ist nicht sinnvoll, nur auf den Inzidenzwert als einzige Richtschnur zu blicken.“

Kritik an der Richtschnur – doch Ministerin bleibt dabei

Kritik an dieser Richtschnur und den widersprüchlichen Lockerungen kam auch von anderen Kreisen und Städten. Gesundheitsministerin Daniela Behrens kündigte daraufhin am Donnerstag eine Überarbeitung der Coronaverordnung und mehr Kommunikation mit den Kommunen an. An der 100 wolle sie aber weiterhin festhalten: Sie sei die richtige Schwelle in einer weiter schwierigen Corona-Lage, so Behrens.

Muss die Region also mehr tun, um die Inzidenzzahlen zu drücken? „Die Region Hannover tut bereits sehr viel, um die Infektionen einzudämmen“, so Jagau gegenüber der NP. „Wir testen beispielsweise alle K1-Kontakte und lassen die Proben auf die britische Mutationsvariante überprüfen.“ Dies sei deutlich mehr, als bei vielen Gesundheitsämtern üblich. Jagau: „Wer mehr testet, der findet auch mehr. Ich gehe fest davon aus, dass wir zwar knapp über der 100er-Marke liegen, dafür aber eine geringe Dunkelziffer an infizierten Personen haben.“

Garbsen testet jetzt selbst

Die Zahlen seien in den letzten Wochen nicht gestiegen – obwohl man einen Mutationsanteil von rund 60 Prozent habe – sondern verharren und sinken langsam ab. „Nächtliche Ausgangssperren sind wirklich das letzte Mittel, eine großflächige Anwendung kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ob das einmal bei hohen diffusen Lagen notwendig sein sollte, kann man nicht ausschließen. Vorher müsste man wirklich untersuchen, ob es wirklich etwas bringen kann“, so Jagau. „Menschen in ihrer Freiheit zu beeinträchtigen, halte ich für falsch.“

Eigene Initiative zeigt die von Neuinfektionen stark betroffene Stadt Garbsen. Dort lag die Inzidenz am Donnerstag bei 182,9. Bürgermeister Christian Grahl kündigte das Einrichten eines eigenen Corona-Testzentrums an. Außerdem können Einwohner sich bereits seit Mittwoch in einem Einkaufszentrum testen lassen. Grahl: „Wir müssen in unserer Stadt alles tun, um wieder eine Inzidenz unter 100 zu erreichen.“

Von Simon Polreich