Hannover

Endlich wieder alle täglich zusammen in der Kindergartengruppe oder dem Klassenraum: Mit der sich verbessernden Corona-Lage wechseln Schulen und Kitas am 31. Mai wieder in den Normalbetrieb, dem sogenannten Szenario A. Grundlage für die Lockerungsschritte ist der Stufenplan 2.0, den die Landesregierung in die kommende Corona-Verordnung ab Ende Mai einarbeiten will.

Inzidenz unter 50 Voraussetzung für normalen Schulbetrieb

Voraussetzung für die Rückkehr in den Präsenzunterricht in voller Klassenstärke ist laut Stufenplan eine stabile Sieben-Tage-Inzidenz von unter 50. Dieser Richtwert ist in etlichen Regionen Niedersachsens bereits unterschritten. „Es zeichnet sich ab, dass wir eine stabile Lage in vielen Landkreisen und Städten erreichen und erfreulicherweise auch halten können“, sagte Tonne. Dank dieser positiven Entwicklung seien auch mehr Präsenzangebote in Schule und Kita möglich. Der Minister ermunterte Schulen dabei auch, Unterricht, sofern es Wetter und Gegebenheiten zulassen, ins Freie zu verlagern.

In den Kindertagesstätten endet ab einer Inzidenz unter 50 mit dem Szenario A die Pflicht zu festen Gruppen. Tonne: „Es gilt, über den Stufenplan so viel Präsenzunterricht und Betreuung wie möglich bei maximalem Gesundheitsschutz anzubieten. Das haben die Kinder und Jugendlichen und die Familien nach einer entbehrungsreichen Zeit verdient.“

Tonne: „Solidarität ist keine Einbahnstraße“

Denn die Pandemie habe Kinder und Jugendlichen viel abverlangt. Tonne appellierte daher an die Erwachsenen: „Solidarität ist keine Einbahnstraße. Jetzt ist es an der Zeit, dass die Erwachsenen liefern müssen und Kindern und Jugendlichen zurückgeben, was ihnen monatelang genommen wurde.“ Dabei gehe es nicht primär darum, zu pauken und Lernstoff nachzuholen. Vielmehr gehe es um Kontaktmöglichkeiten, soziales Lernen und um mehr echte Beteiligung.

Inzidenzwert in der Region steigt am Freitag über 50

In der Region Hannover stieg die Inzidenz nach Angaben des Robert-Koch-Instituts am Freitag allerdings wieder leicht auf nun 53,8. Noch ist damit ungewiss, ob Hannovers Schule tatsächlich am 31. Mai in den Regelunterricht zurückkehren können. Das geht nur, wenn die Inzidenz in der gesamten nächsten Woche dauerhaft unter 50 liegt. Ein Wechsel in das nächst bessere Szenario sei immer nur zu Wochenbeginn möglich, erklärte der Minister: „Das gibt den Schulen mehr Planungssicherheit.“ Bei einem Anstieg der Infektionen würde hingegen schneller reagiert. Ab einer Inzidenz von über 50 müssten Kitas und Schulen ins Szenario B zurückkehren, ab 165 wieder in das Distanzlernen.

Test- und Maskenpflicht gilt auch in Szenario A

Mit einer Rückkehr zum täglichen Präsenzunterricht Ende Mai wird die Test- und Maskenpflicht für den Schulbesuch jedoch weiter aufrechterhalten. Nur genesene und vollständig geimpfte Personen mit jeweiligem Nachweis seien nach Angaben des Kultusministers von der Testpflicht ausgenommen. Tonne verwies darauf, dass sich bei den systematischen Schnelltests an Schulen, die seit Mitte April zwei Mal pro Woche für Schüler und Lehrkräfte Pflicht sind, gezeigt habe, dass es in Schulen nur geringe Infektionszahlen gebe. Bisher seien 2100 Infektionen bei Schülern und 180 bei Schulbeschäftigten entdeckt worden, betonte Tonne.

Da die Testpflicht an Schulen weiter gilt – möglicherweise auch bis ins nächste Schuljahr hinein – , besteht weiter die Möglichkeit, Schüler vom Präsenzunterricht zu befreien. Nach Angaben des Ministers würden davon jedoch lediglich 2,5 Prozent der Eltern Gebrauch machen.

Derzeit befinden sich in Niedersachsen bereits wieder praktisch alle Schulen im Wechselunterricht mit geteilten Klassen. In der Region Hannover kehrten die weiterführenden Schulen, genau wie die Kindertagesstätten, erst in der vergangenen Woche nach fast fünf Monaten zurück ins Szenario Wechselmodell.

Kritik an den Plänen des Ministers kommt von der Lehrergewerkschaft GEW. „Das Land steuert eine preiswerte Pseudo-Normalität an“, so GEW-Landeschefin Laura Pooth. Viele Schulbeschäftigte seien noch nicht vollständig geimpft, zudem fehle zusätzliches Fachpersonal an Schulen, um mit den Kindern das Erlebte aufzuarbeiten. Auch könnten die Abstände durch zu kleine Räume und zu große Klassen vielerorts nicht eingehalten werden, so Pooth. Den Forderungen nach höherem Gesundheitsschutz für Schulbeschäftigte schloss sich der Verband Niedersächsischer Lehrkräfte in einer Stellungnahme an.

Von Britta Lüers