Inzidenz unter 50: Region Hannover verkündet Lockerungen

Hannover

Die 7-Tages-Inzidenz in der Region Hannover liegt bei unter 50 Corona-Infizierten je 100.000-Einwohner. Deshalb hat die Regionsbehörde nun eine neue Verordnung erlassen. „Die Testpflicht vor Betreten eines Geschäfts entfällt“, erklärte Regionssprecherin Christina Kreutz am Sonnabend. Die neue Regelung gilt ab Montag.

Welche weiteren Erleichterungen die Menschen zu erwarten haben (zum Beispiel Kontaktregeln, Besuche von Restaurants), konnte Christina Kreutz noch nicht sagen. „Die neue Landesverordnung ist noch nicht da. Wir rechnen am Sonntag mit dem neuen Erlass des Landes“, erklärte sie auf NP-Anfrage.

Präsenzunterricht in den Schulen wieder Pflicht

So teilte das Kultusministerium auf seiner Homepage mit, dass am Montag wegen der gesunkenen Infektionszahlen wieder der volle Präsenzunterricht in den Schulen beginne – wie gesagt bei einer Inzidenz unter 50. Weiterhin ist damit zu rechnen, dass sich zehn Personen aus drei verschiedenen Haushalten treffen dürfen. Die Innengastronomie darf wieder mit halber Gästezahl allerdings nur mit Testpflicht und Sperrstunde öffnen.

Bei einer Inzidenz unter 35 sollen auch diese Auflagen entfallen; und auch Clubs und Bars dürfen wieder Gäste empfangen. Dann sind auch wieder Veranstaltungen mit bis zu 500 Besuchern unter freiem Himmel möglich.

Derzeit liegt die Inzidenz in Niedersachsen im Durchschnitt bei 24,8. Nur in Emden und Holzminden ist sie derzeit noch höher als 50. Die Lockerungen nach dem Infektionsschutzgesetz greifen erst, wenn die Werte konstant an fünf aufeinander folgenden Werktagen eine bestimmte Grenze unterschreiten. Die aktuelle Inzidenz in der Region Hannover beträgt 32,2.

Von Thomas Nagel