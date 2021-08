Hannover

Die Region Hannover hat auf die steigende Inzidenz reagiert: Am Dienstag lag der Wert laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei 40,5 und damit deutlich über der Sieben-Tage-Inzidenz des Landes (26,0). Liegt der Wert drei Tage in Folge über dem kritischen Wert 35, drohen nach Stufenplan des Landes Verschärfungen. Am Dienstagmittag informierte die Region Hannover über die neue Allgemeinverfügung – die ab Donnerstag gilt.

Einzige Verschärfung allerdings: Für private Treffen im privaten und im öffentlichen Raum gilt, dass maximal zehn Personen aus drei Haushalten zusammenkommen dürfen. Nicht mitgerechnet werden Geimpfte, Genesene und Kinder im Alter von 0 bis 14 Jahren. Auf weitere Einschränkungen in Bereichen wie Gastronomie, Tourismus oder Sport verzichtet die Region, die damit von ihrem Ermessensspielraum Gebrauch macht.

„Der Anstieg des Inzidenzwertes der vergangenen Tage konnte durch die Region Hannover ganz überwiegend auf den privaten Kontext und hier besonders im Zusammenhang mit der Rückkehr von Auslandsreisen zurückgeführt werden“, heißt es in der Mitteilung zur neuen Verfügung. Eine „weitgehendere Beschränkung des öffentlichen Lebens“ sei daher „nicht verhältnismäßig“.

Die Regeln in der neuen Allgemeinverfügung im Überblick:

Neues landesweites Regelwerk kommt

In der kommenden Woche (am 25. August) will die Landesregierung ohnehin ein neues Regelwerk vorstellen, in dem der strikte Stufenplan nicht mehr berücksichtigt wird. Entsprechend zurückhaltend geht die Region nun vor. „Wir wollen niemanden mit Regeln verwirren, die einige Tage später wegen der neuen Verordnung schon nicht mehr gelten“, sagte Regionssprecher Christoph Borschel noch am Montag der NP.

Deswegen befinde man sich derzeit in der Abstimmung mit der Landesregierung. So können laut der geltenden Verordnung Verschärfungen für die komplette Region verhindert werden. Borschel sagte, dass sich die Menschen hauptsächlich im familiären Umfeld infizierten.

Impfquote soll in neuer Verordnung berücksichtigt werden

Wie genau die kommende Verordnung aussehen soll, ist noch unklar. Laut der Staatskanzlei liegt bisher noch keine Entwurfsfassung vor. Jörg Mielke, Chef der Staatskanzlei, hatte in der vergangenen Woche aber bereits angekündigt, dass der Grundsatz eine ganz neue Philosophie sei: Mehr als die Hälfte der Menschen in Niedersachsen sei vollständig geimpft. „Damit sind weitgehende Einschränkungen verfassungs- und infektionsschutzrechtlich nicht mehr zu rechtfertigen.“

FDP fordert Sondersitzung des Landtages

Weil sich das Land vom Stufenplan verabschiedet, fordert FDP-Chef Stefan Birkner eine Sondersitzung des Landtages. „Eine öffentliche parlamentarische Debatte ist ein wesentlicher Beitrag für die Nachvollziehbarkeit und Akzeptanz der zur Bekämpfung der Pandemie ergriffenen Maßnahmen – auch in der Sommerpause.“

Die Grünen unterstützen die Forderung allerdings nicht. Helge Limburg, Parlamentarischer Geschäftsführer, sagte der NP: „Die GroKo hat sich einem echten Parlamentsbeteiligungsverfahren in der Vergangenheit verweigert. Wir sehen nicht, dass sich das nun verändern könnte.“ Zudem sei es unrealistisch, dass das Parlament noch vor Inkrafttreten der Verordnung zusammenkomme. Wichtiger sei es deshalb, in der Sondersitzung des Sozialausschusses am Mittwoch „fachlich“ darüber zu diskutieren.

Kritik: uneinheitliches Vorgehen der Länder sorgt für Verunsicherung

Limburg äußerte aber auch Kritik am Verfahren: „Wir befinden uns in der gleichen Situation wie zu Beginn der Pandemie. Jedes Land entwickelt nun wieder eigene Regeln.“ Das sei schon grundsätzlich fatal, aber treffe Niedersachsen besonders. Das Land hat bundesweit die meisten Nachbarn. Bund und Länder konnten sich in der Ministerpräsidentenkonferenz zu Beginn der vergangenen Woche nur auf die 3G-Regel ab einer Inzidenz von 35 verständigen. Neue Parameter für die Gefahrenbewertung wurden allerdings nicht einheitlich festgelegt.

Von okz/srt/NP